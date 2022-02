El futuro de Antoñín... ¿Como jugador del Granada?: "Tendré que volver"

Ama al Málaga. Lo repitió en varias ocasiones. "Es mi vida, el Málaga lo es todo". Palabras de Antonio Cortés Heredia, más conocido como 'Antoñín'. En tiempo de inspiración, el delantero se reencontró con el gol cuando más lo necesitaba. Justo con el cambio de entrenador y después de decidir quedarse cuando tenía pie y medio fuera en el mercado de invierno. Apostó por 'su' Málaga, y parece hasta la fecha que no decidió mal. "Nunca pedí salir del club. Hablamos por algunas ofertas que llegaron, pero nunca lo pedí salir", decía el nacido en La Palmilla, barrio cercano al estadio La Rosaleda.

Vestido de blanquiazul al menos hasta verano, Antoñín fue preguntado en la rueda de prensa previa al derbi andaluz frente al Almería por su futuro. "El Granada es mi club, eso está claro. Tendré que volver", apuntillaba casi a modo de consuelo su regreso al conjunto nazarí, equipo al que pertenece hasta junio de 2024. A lo que continuó en relación a lo anterior: "Ahora solo pienso en el partido contra el Almería y en hacerlo lo mejor posible. En estos momentos solo estoy pensando en el Málaga", afirmaba convencido para concluir el tema.

Tiene claro que sus opciones a medio-largo plazo pasan por sacar a relucir su mejor versión, la misma, precisamente en el conjunto boquerón, que ya demostró en el pasado y que le llevó a posteriori a firmar el contrato más importante de su carrera. "El equipo y yo solo pensamos en el sábado, no miramos más allá". Por delante, la oportunidad de rubricar y confirmar su gran estado de forma.

Y es que Antoñín no está pasando por una temporada fácil para él. Mucho menos en el pasado mes de enero con todas las críticas que había a su alrededor. Incluso señalado por parte de la afición por su presunta mala vida extradeportiva, el malagueño no siente que deba reivindicarse. "Es mi vida privada. A mí me duele como al que más porque soy malagueño y amo al club. Las conclusiones que se sacaron no son las verdaderas, pero no todos lo entienden", respondía a las 'acusaciones' sobre cómo gestiona su vida lejos del terreno de vida.

Todo, en parte, por un mensaje mal interpretado en su cuenta personal de la red social Twitter. "En esta vida lo más bonito es saber valorar", citaba el tuit que se viralizó entre la hinchada malaguista. También comentó al respecto un Antoñín dispuesto a zanjar todos los asuntos pendientes y con el fin de reconcilar la bonita relación que realmente existe entre grada y jugador: "Se pudo malinterpretar, pero en ningún momento quería hacer referencia al club. El Málaga es mi casa y soy el más implicado".

Implicado y resucitado, el delantero partirá con toda probabilidad desde el inicio contra el cuadro indálico. Un partido para demostrar que José Alberto López, ya pasado, se equivocaba relegándole al banquillo. También por su futuro, el de quizás convencer a Robert Moreno y tener un hueco en Primera División. Con partidos como el realizado en Zaragoza todo es posible, aunque la realidad es que Antoñín, como expuso ante los medios, solo piensa en blanquiazul.