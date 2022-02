Tirón de orejas a Kevin, el talento callejero que se le escapó al Sevilla y por el que el Málaga rechazó dos millones este enero.

El joven Kevin Medina, de 20 años, es posiblemente el mayor talento que esconde hoy día el vestuario del Málaga CF. Un virtuoso de la pelota que ha hecho de la calle su campo de entrenamiento. Un futbolista descarado, un regateador nato al que sus rivales sólo han sabido frenar a base de patadas a lo largo de la temporada hasta el punto de sufrirlo en su físico. Unos problemas que le hicieron parar a final de año. Ahora, a su vuelta, no parece ser el mismo.

El malagueño ha sufrido un bajón evidente y hasta el propio Natxo González se ha referido a ello. "Es un chico que deslumbró en el comienzo de temporada. Cuando lo vi por primera vez pensé que de dónde había salido. Eso genera unas expectativas que hay que tener cuidado".

Kevin "tiene un potencial enorme", como el propio técnico del Málaga CF reconoció en rueda de prensa tras la derrota frente al Almería, "pero no aprovecha bien todo lo que tiene". "Se limita a hacer dos cosas muy concretas, que no las hace mal. Tiene margen de mejora muy grande. Para ser un jugador más importante y decisivo", apostilló el preparador blanquiazul.

Y es que Kevin Medina ha dejado de ser en las últimas semanas ese futbolista determinante que fue al comienzo de Liga, con José Alberto López en el banquillo. Ese futbolista que desde la banda despertó la admiración de todos y despertó en más de una ocasión al público de su asiento. Un diamante en bruto, aún por pulir, al que ya le intentó echar el guante el Sevilla FC años atrás, cuando lo incorporó a su cantera, y por el que el PAOK griego ofertó formalmente este enero dos millones de euros, siendo rechazada por Manolo Gaspar, director deportivo del Málaga CF.

Kevin ha disputado 1.195' esta temporada, repartidos en 23 encuentros. Un rendimiento que le ha servido para renovar de manera automática por el Málaga CF hasta 2025, gracias a una cláusula en su contrato. Tenía que jugar más de 45' en cinco partidos, algo que ha cumplido con creces.

Y es que la de Kevin es la historia de un niño nacido para triunfar en el Málaga CF, algo en lo que todos confían. Y por eso trabajan para reconducir su talento. Forjado en la cantera malaguista como infantil, pasó al 26 de Febrero más tarde; un reconocido equipo malagueño de cantera tras el que daría el salto a los escalafones inferiores del Sevilla FC. En la carretera de Utrera lo cazaron rápido, pero no consiguieron retenerlo en la capital hispalense.

Kevin Villodres Medina es más malagueño que la calle Larios. El joven extremo extrañaba a lo suyos, y se volvió a Málaga. Así lo contaba él mismo durante una entrevista con Málaga Hoy: "No tuve una buena época porque yo soy muy familiar, lo pasé un poco mal. Apostaron por mí, pero yo no estaba bien, vivía en una residencia solo y a mí lo que me hacía falta el calor de mi familia. Ahora más mayor es otra cosa, pero entonces era lo que necesitaba. El Sevilla se portó bien, pero yo siempre Málaga, lo que llevo dentro es el Málaga, para mí no hay segundo equipo, lo que me han inculcado desde chiquitito".

Un talento innato, un genio forjado en la calle. De esos que apenas quedan ya en el fútbol profesional y que se mueve por lo que dicta el corazón... y el balón. Un futbolista sobre el que hay muchas esperanzas puestas en el Málaga CF, donde no quieren que se acabe torciendo. Hay muchos ojos puestos sobre su fútbol. El Málaga CF lo sabe y por eso rechazó este enero dos millones por su traspaso: "No vamos a malvender mientras se pueda".