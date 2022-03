Maneja el talento futuro del Málaga y aún guarda sus espinilleras con la fotografía de su "amigo" Antonio Puerta

"Malagueño y malaguista" se ha declarado en más de una ocasión un Sergio Paulo Barbosa Valiente 'Duda' que nació en Oporto, Portugal, en junio de 1980 y que ha defendido la elástica del Málaga CF en dos etapas, sumando un total de 349 partidos oficiales en los que consiguió 38 goles y 41 asistencias.

Una historia como blanquiazul que comenzó muy jovencito, después de haber deslumbrado en el Europeo sub 18 de Suecia con Portugal. De ahí que aterrizara en tierras costasoleñas como "la perla lusa", como algún medio local tituló en aquella época.

Su idilio con el Málaga CF siempre ha sido muy visceral, pasando del amor al odio en alguna que otra ocasión. Como cuando en 2004 firmó por el Sevilla FC, con 26 años, y tras haberse llevado varios meses apartados por el Málaga CF por no renovar. Finalmente, y sabiendo los blanquiazules que no tenían nada que hacer al respecto, volvió al equipo y marcó cuatro goles antes de marcharse libre con destino a Nervión. Así lo explicaba el propio José María del Nido, presidente sevillista, durante su presentación: "El pasado 16 de febrero de 2006 llegamos a un acuerdo con el jugador y no lo hemos hecho oficial hasta julio por respeto a su anterior entidad, un equipo hermano como es el Málaga CF". El Sevilla FC de Juande Ramos, al que Duda ya había tenido como técnico en el Málaga CF y quien tuvo mucho que ver en su fichaje.

44 partidos como sevillista en los que consiguió dos goles y ocho asistencias, volviendo posteriormente al Málaga CF en préstamo, y luego traspasado. Era agosto de 2009 y el internacional portugués, campeón europeo sub 18 en el 99 y mundialista en Sudáfrica 2010, volvía a La Rosaleda por cuatro temporadas, guardándose el Sevilla FC el porcentaje de una futura venta que nunca llegaría a producirse.

Duda estuvo apartado por el Málaga CF antes de fichar por el Sevilla FC

De su paso por Nervión, donde, en palabras suyas, dio "un salto muy grande", sacó una relación muy especial con el malogrado Antonio Puerta, trístemente fallecido en 2007 a una temprana edad por unos problemas cardiorespiratorios, tras desmayarse sobre el campo durante el transcurso de un partido de LaLiga entre Sevilla FC y Getafe. De ahí que todavía guarde entre sus recuerdos como futbolista profesional las espinilleras que lucía. Unas protecciones en las que Duda llevaba una fotografía de su "amigo" Antonio Puerta, como ha mostrado en alguna entrevista.

Y es que las espinilleras con la foto de Puerta, en una, y de su familia, en la otra, ocupan un lugar privilegiado en su caja de recuerdos, junto a la medalla de campeón de Europa sub 18 o el balón con el que marcó el gol histórico que dio la permanencia al Málaga CF en la 09/10.

Como malaguista, Duda tocó el cielo en la 12/13, jugando la Champions, retirándose en la 16/17 como el futbolista que más veces ha jugado con el Málaga CF. Ahora, el portugués el director de cantera del Málaga CF, dependiendo de él talento y las estrellas de futuro del conjunto blanquiazul. Mano derecha de Manolo Gaspar, director deportivo, en este Málaga CF asfixiado por su delicada situación económica, el éxito futuro de la entidad blanquiazul pasa por La Academia, donde se le da una gran importancia también a la educación en valores de los jóvenes futbolistas: "El chico que no estudie tendrá difícil seguir en el Málaga CF".