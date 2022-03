Natxo a sus jugadores: "Todavía no hemos conseguido nada"

El entrenador malaguista desea que se "llene" La Rosaleda contra la Ponferradina

Las victorias siempre reflejan un ambiente más distendido durante la semana. Más si esta se había resistido a producirse en los últimos meses. Por ello Natxo González salió a la rueda de prensa previa al encuentro frente a la Ponferradina más relajado y sonriente de lo que acostumbra.

Confirmó la ausencia de Peybernes para el partido y repasó varios de los temas más tratados en el presente blanquiazul. Uno de ellos, la liberación mental que supuso la consecución de los tres puntos en Lezama: "No tiene por qué ser diferente, en lo emocional veremos mañana el resultado, pero sí que es verdad que te debe liberar de esa mochila de frustración y no obtener el resultado. Les dije que no nos liberemos demasiado, que no hemos hecho nada. Lo que siempre digo: volver a hacer para que podamos volver a repetir victoria mañana. Que nos permita seguir en lo que estamos trabajando".

En esa línea, Natxo tendrá que elegir entre dar continuidad a la defensa de cinco o regresar a lo habitual con Escassi como pivote. "Lo tengo claro pero obviamente no lo voy a hacer publico. Siempre digo que independientemente de la estructura, lo más importantes es que cuantas más domines, mejores seremos. Veremos si somos capaces de adaptarnos pero siempre con una misma idea; lo iremos viendo en función de nuestro momento y del rival. No está Pey, pero tenemos más centrales", decía el técnico.

Aunque ahora abunda los rostros de felicidad, hasta hace no mucho eran de incertidumbre y preocupación. Centrado en el trabajo diario, no quiso valorar su primera etapa en la Costa del Sol: "Esa valoración es para vosotros. He venido aquí a trabajar hasta finales de temporada. Si conseguimos más puntos, estaré mas contento y al revés. Estoy feliz de estar aquí, ilusionado y todo positivo. Sé que estoy en un gran club y la responsabilidad que tengo. Veo la evolución en cuanto al juego y mientras la vea, los resultados llegarán tarde o temprano".

Igual de positiva está la afición. Ha sufrido mucho, ya no solo esta temporada, pero estará siempre con el equipo. Sin pedir nada a cambio, Natxo desea que se llene lo máximo posible La Rosaleda: "No me atrevo a pedir a la gente nada, por supuesto que me gustaría que estuviese el campo lleno, con el equipo. Pero no les puedo pedir nada. Trabajo para darles como equipo y alimentarlos para que estén contentos y felices. Mi deseo es que vengan a ayudarnos, que la victoria nos ha reforzado y mañana es un partido muy importante. Mis agradecimientos porque siempre están ahí, nos da mucho y por lo tanto deseo, sí, pero pedir no".

Por último, mencionó la importancia de tener más contundencia y efectividad en ataque: "Creo que estamos generando más que hace un mes. En el segundo tiempo en San Sebastián dimos un salto, igual que ante el Cartagena. Incluso el otro día, tampoco es fácil generar en todos los partidos; pero tampoco los rivales, solo hay que ver las estadísticas. Cuando estás en una situación como la que hemos estado, te penaliza todo. Siempre vamos a necesitar dos goles para ganar, estando en esta dinámica, porque por cualquier cosa u otra te acaban marcando. Estamos en el camino, cada vez consolidando más la idea, nos falta muchísimo, pero en el camino correcto".