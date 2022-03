El Málaga estalla: ¿Para qué está el VAR?

Brandon y Febas reclaman el penalti no pitado sobre el primero ante la Ponferradina: "Nos ha privado de ganar los tres puntos"

El Málaga CF no pudo sumar los tres puntos esta pasado sábado en La Rosaleda, ante la Ponferradina, en un duelo en el que los pupilos de Natxo González sumaron un punto, resistiéndose una vez más la primera victoria como local del técnico vitoriano.

Un encuentro en Martiricos que no estuvo exento de polémica, sufriendo Brandon Thomas un agarrón en el área rival que no fue señalado como penalti tanto por el colegiado García Verdura ni por el VAR, estando Areces Franco a cargo de él en la sala VOR.

La decisión, lógicamente, bien pudo valerle la victoria al Málaga CF, pues Brandon se disponía a disparar a puerta y, en cualquier caso, un lanzamiento desde los once metros también habría supuesto una ocasión franca para adelantarse. Y como era de esperar, el plantel blanquiazul no tardó en mostrar su malestar por la decisión arbitral.





El penalti, "clarísimo" para Brandon

El primero en hacerlo fue uno de los protagonistas de la jugada, Brandon Thomas. "Me sorprende muchísimo que en esta jugada no entre el VAR porque es clarísimo. Me dice que es insuficiente el árbitro. Si esto es insuficiente, apaga y vámonos. Nos ha privado de ganar los tres puntos que hemos merecido", señaló el delantero en zona mixta, justo después del partido.

Otro que también se refirió a la dudosa actuación arbitral contra el Málaga CF fue Aleix Febas: "No he visto el penalti, pero la gente estaba como loca. No sé para qué está el VAR si no puedes ver un penalti tan claro. Me han dicho todos que era, son acciones que no podemos controlar. No depende de nosotros, pero fastidia".

Pese al empate, y la imposibilidad de haber podido sumar una nueva victoria, el plantel blanquiazul se mostró contento por la sensaciones de las últimas jornadas, confiando en que el Málaga CF está "creciendo", tal y como resaltaba Febas tras el encuentro: "Es la línea a seguir, pero se te escapan puntos que vendrían muy bien".

La peor noticia del partido, sin duda, la nueva lesión de Juande Rivas, que está pendiente de evolución tal y como informó el Málaga CF.