La transformación de Pacheco: De pensar que "nadie le llamaría" a rey de Polonia

El ex malaguista marcó en su debut a pase de Lukas Podolski, la "leyenda" del Górnik

Dani Pacheco es el nuevo rey de Polonia. El de Pizarra ya ha conquistado el país báltico en solo dos semanas. El tiempo empleado desde que estampó su firma con el KS Górnik Zabrze el pasado 10 de marzo hasta su debut con el equipo. En su estreno, el centrocampista se vistió de héroe en la última jornada de la Ekstraklasa con un gol vital que supuso el empate contra cuando restaban dos minutos para el final del encuentro y contra un jugador más después de que expulsaran minutos antes del tanto a su compañero Erik Janza. Celebrado por todo lo alto con su nueva afición, el malagueño es la reciente estrella del Górnik, con permiso del veterano Lukas Podolski, autor de la asistencia a Pacheco.



Pero lo que ahora es alegría para el malagueño, reencontrado como futbolista, hace no mucho era frustración y pesimismo. Lo reconoció el propio Pacheco en una entrevista para los canales oficiales del Górnik Zabrze: "Pensé que ya nadie me llamaría, pero un día me llamó un teléfono. Hablé con ellos y nada más colgar, le dije a mi agente que me iba a Polonia. Ni siquiera sabía las condiciones, pero quería firmar un contrato con el Górnik Zabrze. Esa fue mi única opción en ese momento y no dudé".



Cabe recordar las semanas trabajando con El Palo, equipo de Primera RFEF para mantener la forma esperando con ansia la llamada de un equipo. Momentos complicados hasta encontrar la plena felicidad al pisar el césped de su nuevo hogar: "No puedo ser más feliz. He disfrutado desde el primer minuto de partido". Suplente de inicio, saltó al terreno de juego en el minuto 76 con 0-1 en el marcador favorable al Termalica Nieciecza, colista de la Primera División polaca. Doce minutos más tarde, en el 88', se produjo la acción del gol para delirio de la hinchada, que coreó el nombre del pizarreño.



Sonó también el del alemán Podolski, del que habló el propio Pacheco: "Lukas es una verdadera leyenda aquí. Cuando busqué un información sobre el club en Internet y vi que estaba él me puse muy feliz. Todavía no hemos hablado mucho, pero es un tipo muy abierto... Aquí le tienen mucho respeto". Encantado con el ambiente y club, Pacheco vuelve a sonreír después de meses muy duros.





Pacheco vuelve a disfrutar del fútbol después de su frustrada etapa en el Málaga

Desde su rescisión de contrato con el Aris Limassol chipriota, el ex malaguista no había encontrado un lugar donde disfrutar. No lo consiguió tampoco en el equipo de su tierra natal, donde no superó las expectativas generadas en su llegada en los dos años vistiendo la blanquiazul. Continuas lesiones y una tremenda irregularidad frustraron al centrocampista de brillar en el Málaga.



De hecho, solo consiguió dos goles en los 48 partidos disputados como jugador malaguista. Es decir, uno más de lo conseguido con el Górnik Zabrze en solo un encuentro. Víctima del ERE, abandonó por la puerta de atrás el club boquerón el pasado verano de 2020. Por fin, a sus 31 años, vuelve a sonreír gracias al fútbol.