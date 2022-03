Natxo González: "Mi hijo dice que me van a echar, pero mantengo la ilusión"

El técnico vitoriano podría vivir en Montilivi su último encuentro como malaguista

El técnico del Málaga, Natxo González, afirmó en vísperas del partido en Gerona que no puede permitir que la incertidumbre sobre su continuidad le "afecte a nivel personal" y admitió que incluso su hijo le "habla del tema" y le dice "'papá, te van a echar el viernes'", aunque mantiene "la ilusión de ganar" e intenta transmitírsela al equipo.

"No permito que nada me haga no estar ilusionado cada día para hoy poder viajar a Girona e intentar disfrutar con el equipo y transmitir la ilusión de ganar. Sé que no me va a ayudar nada tener en cuenta lo de fuera", precisó este jueves en rueda de prensa el entrenador vitoriano.

El preparador del Málaga, decimoctavo en LaLiga SmartBank a 6 puntos de la zona de descenso, se mostró en desacuerdo con algunas informaciones que relacionan el estado del equipo con posibles conflictos en la plantilla y argumentó que "lo que ocurre es que se trata de sacar lo más negativo posible para el ruido".

Natxo González indicó al respecto que ellos lo entienden "como normal" y añadió sobre esta circunstancia que "lo que pasa es que si ganas y vas bien, no sale; y si se pierde, pues te parece todo al revés".

Sobre el encuentro del viernes contra el Girona, resaltó que "siempre" esperan "una reacción" del equipo y que trabajan "para que se provoque ese cambio", que es lo van a tratar de conseguir en Montilivi.

"Somos conscientes de en qué situación estamos y de la Liga que nos queda, pero tenemos que responder en el césped y con esa intención vamos", aseveró el técnico del Málaga, que reconoció sobre el hecho de que su equipo sea el tercero menos goleador del campeonato que en las áreas "se deciden los partidos".

En esta faceta, consideró que a veces es el Málaga el que no está "bien" y no es "eficaz" en las áreas, mientras que en otras ocasiones "el contrario está mejor", y que ése es el principal problema que les está afectando, por lo que "hay que solucionarlo para poder ganar".

Respecto al Girona, Natxo González advirtió de que es uno de los equipos más en forma de LaLiga SmartBank, ya que ha logrado "13 puntos de los últimos 15", cuenta "con mucho gol" y está "muy bien en lo colectivo y en lo individual", por lo que vaticinó un encuentro de "máxima dificultad".