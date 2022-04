Pellegrini y su amor eterno al Málaga y al Betis

El entrenador califica su estancia en Málaga como "la mejor de su vida personal"

Manuel Pellegrini siembra amor eterno allá por donde pasa. Lo ha hecho en prácticamente todas sus etapas en el fútbol español. Propaga admiración, cariño y respeto entre sus antiguos y actuales aficionados. Desde Villarreal en la temporada 2004/2005 hasta la actualidad en el Real Betis. Su paso por el Málaga CF confirmó su estatus y nivel como técnico en la época más gloriosa del conjunto blanquiazul. Por eso es inevitable para él emocionarse cuando mira su legado.

En una entrevista para 'El Larguero' de la Cadena SER, el técnico chileno recordó su periplo en la Costa del Sol. "Siempre lo he calificado como la mejor etapa de mi vida personal. Se juntó lo futbolístico con una calidad de vida, el cariño de la gente... Me permitió hasta tener una rotonda con mi nombre", afirmaba Pellegrini entre risas. Málaga y el malaguismo sienten un amor eterno e incondicional hacia el chileno, el cual tiene su segunda residencia en Marbella: "Siento mucho orgullo cuando paso por ahí. Tengo un recuerdo de tres años inolvidables. He transformado Marbella en mi segundo hogar".

Al igual que en La Rosaleda, el Benito Villamarín disfruta de la sabiduría de El Ingeniero, que ya tiene encandilada a toda la afición bética: "Para cerrar está el Betis, donde llevamos dos años muy parecidos a lo que viví en Málaga, tanto por resultados como por el cariño. El cariño de Sevilla está siendo inolvidable. Es un club popular y exigente, este año estamos compitiendo con los grandes".

Antes de su exitosa estancia en Málaga, Real Madrid y, sobre todo, Villarreal pusieron al chileno entre los entrenadores más destacado de Europa: "Los 12 años que he estado aquí, en cuatro clubes como dices, son etapas muy importantes para mí. Primero el Villarreal, que fue el club que me trajo a Europa. Estuve allí cinco años. Es una institución muy bien dirigida. Tuvimos grandes resultados en un Villarreal que era más chico que el Villarreal que es hoy, pero con resultados de ser 2º, 3º, 5º en LaLiga Santander, llegamos a semifinales de la Champions€ Fue una etapa muy bonita que me permitió llegar al Real Madrid".

Pellegrini y sus fieles acompañantes (Joaquín y Juanmi) en el Málaga y Betis



En Málaga coincidió con dos baluartes del actual Real Betis que pelea con los transatlánticos de LaLiga por un puesto de acceso a la Champions League, como ya lograse en Martiricos el curso 2012/2013. Joaquín Sánchez y Juanmi disfrutaron junto a Pellegrini de aquel 'EuroMálaga' que maravilló al mundo del fútbol. Sobre el de El Puerto de Santa María confesó la excelsa calidad que atesora pese a su prolongada edad: "Aporta todo. Primero calidad, sino no estaría en el plantel. Yo tengo buena relación con él. Me lo llevé a Málaga, nos conocíamos de antes. Tiene 40 años y lo digo de forma positiva. No está por los años que lleva, está porque tiene una calidad y los minutos que puede aportar, de 90 a 10, son positivos siempre. Es un embajador del club, es impresionante lo que le quiere la gente y él es capaz de separar la parte deportiva con una parte social que le exige bastante".

Ídolo para la hinchada verdiblanca, a Manuel Pellegrini no le sorprende en absoluto el rendimiento que está mostrando el nacido en Coín con la elástica del Betis. Pupilo en el Málaga CF, ya le conocía, pues le tuvo cuando "todavía era juvenil". Diez años después, Juanmi y El Ingeniero vuelven a coincidir para brillar juntos en este Betis que pasará a los libros de historia del club.