Once años del día que Mourinho faltó el respeto al Málaga... Y a Pellegrini

El luso declaró que "nunca entrenaría al Málaga CF" cuando el chileno entrenaba a los blanquiazules

El tiempo es buen amigo de las reconciliaciones, de cerrar heridas que parecían no tener cura. Quizás no para olvidar, pues siempre se recuerda a aquel que hizo daño, aunque la crispación y el enfado se suavizan con el transcurrir de los días. Bien lo saben los aficionados malaguistas en la última década con los personajes que pasaron por el club, o los que ni llegaron a estar. Como el caso de José Mourinho. Este miércoles se cumplen once años de su falta de respeto a la entidad blanquiazul y al propio Pellegrini, que entrenaba al Málaga por aquel entonces. Un comentario que sentó muy mal a los seguidores boquerones.

El pasado 2 de marzo del año 2011, José Mourinho, que dirigía al Real Madrid, fue cuestionado en rueda de prensa sobre su futuro y si le podría suceder lo mismo que a Manuel Pellegrini (cesado después de obtener el máximo número de puntos hasta entonces en una liga por el conjunto blanco). Su respuesta fue de lo más ofensiva: "Lo mismo no puede pasar, ¿sabes por qué? Porque si el Madrid me echa no voy a entrenar al Málaga. Iré a un club grande en Inglaterra o en Italia, no al Málaga". Un comentario que no tardó en viralizarse en redes sociales y al que muchos aficionados malaguistas respondieron con indignación e ira. Desde entonces Mourinho tiene la cruz echada en la Costa del Sol.

Da igual su rectificación y disculpas con la boca pequeña. "Si tengo que pedir disculpas no es problema para mí. ¿Pero por qué razón debo pedir disculpas a la ciudad de Málaga? Respondí sin hipocresía y en un mundo hipócrita, no ser hipócrita es un problema. Es un defecto que voy a tener siempre", manifestaba dos días después de su controvertida declaración. A lo que continuaba para cerrar el capítulo: "No tengo nada contra la ciudad de Málaga, el club y sus profesionales. Simplemente, una vez más, respondí sin hipocresía. Si tu preguntas a los mejores jugadores del mundo y a los entrenadores que trabajan en los mejores clubes si irían al Málaga te dirían que no irían. La gente que tiene capacidad de escoger no lo haría".

Una capacidad que ha ido menguando con el paso de los años. De hecho, ha ido descendiendo su listón deportivo con el paso de los años. Casualidad o no, desde su salida del Real Madrid, a pesar de entrenar a equipos grandes de Inglaterra o Italia, solo ha conocido el fracaso tras no cumplir con los objetivos marcados. De ahí sus salidas de Chelsea, Manchester United y Tottenham. Actualmente dirigiendo a la Roma, el luso está en entredicho por parte de su misma afición. Todo lo contrario que la realidad presente de Manuel Pellegrini, que goza de uno de sus mejores momentos como entrenador.

Pellegrini y su buen hacer con el Betis

Tercer clasificado en Primera División con el Real Betis a pesar de caer en el Gran Derbi contra el Sevilla este pasado encuentro y clasificado para los octavos de final de la Europa League, el técnico chileno brilla con luz propia para fastidio de José Mourinho, que ve como su carrera como entrenador baja enteros por cada temporada que pasa. Quizás hasta ni el Málaga CF quisiera en un futuro que le entrenase 'The Especial One'. Ya en su día la afición malaguista con orgullo y grandeza le advertía que "hasta el Málaga le quedaría grande". Porque los valores y el respeto es más grande que el currículum. "Aquí no lo queremos ni aunque quisiera venir. Un entrenador así nunca. Aquí nos quedaremos siempre con Pellegrini, un señor dentro y fuera del campo", citaba este Tweet en relación a la cuestión por parte de un hincha malaguista.

Once años después sigue escociendo las palabras mencionadas por José Mourinho, un personaje non grato para el aficionado blanquiazul. Ha llovido mucho, y las realidades y contexto han cambiado mucho para entrenador y club desde aquel comentario. Porque en Málaga no olvida, sobre todo a quien lo dio todo por el club, como Manuel Pellegrini, el mismo que le respondió con un "estoy orgulloso de entrenar al Málaga" y que hoy vive en la élite del fútbol español. Bendito tiempo que pone a cada uno en su lugar...