El efecto de Funes ya se nota y el Málaga está invicto desde su llegada

La apuesta atrevida de Funes en el Málaga está dando resultados desde su llegada y es que el equipo malacitano no cae derrotado desde su llegada. Esta jornada derrotó al Albacete y el mencionado entrenador quiso repasar la situación del equipo

El Málaga de hace unas semanas no tiene nada que ver con el del presente y en la tarde de este domingo se pudo ver ya que el equipo consiguió un triunfo de manera contundente ante un rival directo como es el Albacete por 1-3. Tras la llegada del nuevo técnico, procedente del Atlético Malagueño, el equipo ha logrado puntuar en todos sus compromisos por lo que la inercia inicial de Funes está siendo bastante positiva.

Con el triunfo de esta jornada frente al Albacete, la escuadra malacitana ha logrado algo que hacía tiempo que no ocurría y es un triunfo lejos de La Rosaleda. El club de Martiricos se impuso a su rival con goles de Larrubia, Dani Lorenzo y Chupete, que contrarrestaron el tanto inicial de Galilea en propia puerta. La reacción de los visitantes estuvo a la altura

El efecto de Funes y un Málaga invicto

Tras el triunfo contra el Albacete, se confirma el buen momento de un equipo que generó dudas entre la afición debido a la contratación de un nuevo entrenador que no pasaba por un buen momento en el filial del conjunto boquerón, de momento, está disipando las dudas puntuando en todos los compromisos. Desde su llegada, los malacitanos han sumado un total de ocho puntos de doce posibles traduciéndose en dos empates y dos victorias.

A día de hoy, esto sirve para que el equipo duerma fuera del descenso y transmita sensaciones muy diferentes a las que se percibía con el Málaga entrenado por Sergio Pellicer. Otra logro que ha conseguido es revertir la racha del equipo a domicilio manteniendo además el buen promedio de puntos en casa. A día de hoy sale a dos puntos por partido, números suficientes para dejar atrás el descenso y plantearse incluso un objetivo mayor.

Funes destaca la importancia del triunfo frente a Albacete

Tras la victoria, el propio técnico quiso hacer una análisis de la misma con remontada incluida. Estas fueron sus palabras. "Nos hemos sobrepuesto a ese gol y tengo que felicitar a los jugadores y agradecer que han creído en la idea. En la segunda parte comenzamos a generar más peligro. Terminamos con 12 tiros o más y eso tiene que ser una identidad nuestra".

Funes y su valoración sobre la afición

El míster también ha querido destacar el papel de la afición a la que ha dedicado algunas palabras. "Venir aquí y tener a tanta gente lo hace mucho más fácil. Era justo devolver a la afición todas las salidas que no hemos podido puntuar". Con este triunfo, el Málaga gana estabilidad de cara al parón próximo y con una tendencia clara a seguir mejorando.