Kiko Olivas abandona el Valladolid... ¿Rumbo a Málaga?

El central antequerano no continuará de manera oficial en el cuadro blanquivioleta

Kiko Olivas no continuará en el Real Valladolid pese a conseguir el ascenso a Primera División. No lo hará por decisión del club, el cual no le ha realizado ninguna oferta de renovación a un contrato que expira este próximo 30 de junio.

Tras cinco temporadas en el cuadro blanquivioleta, el central antequerano abandona la que ha sido su hogar y donde tanto cariño dejó entre los aficionados del Valladolid. De esta manera, el jugador queda libre y podrá negociar con cualquier club.

Entre los más interesados, según Cazurreando, está el Málaga. No es algo nuevo, pues los blanquiazules siempre tuvieron al central en su agenda. Cumple los requisitos que desea Pablo Guede, experiencia, veteranía, jerarquía y sentimiento de pertenencia. Una combinación clave para el técnico argentino.

Junto al Málaga, el Ibiza es otro de los equipos que ha preguntado por la situación del jugador malagueño de 33 años para reforzar el puesto de central de cara al próximo curso 2022/2023. No será una operación rápida y sencilla, pues los agentes de Kiko Olivas estudiarán cuál es la opción más interesante para su representado.

Gastón Ávila, otra opción para la defensa del Málaga



Kiko Olivas se une así a la lista de futuribles del Málaga. Ya desde Argentina apuntaron el interés de los andaluces por Gastón Ávila, actual defensor de Boca Juniors y al que el club le busca una salida en forma de cesión.