Pablo Hervías, cuando los sueños se cumplen

Valladolid, 24 ene (EFE).- Dicen que hay que desearlo tanto que la vida no tenga más remedio que dártelo y es el caso de "Pablito", como llaman sus compañeros a Hervías, quien de pura alegría le costaba fijar hoy la mirada y entró en la sala de prensa mirando al techo, dando las gracias a todos porque había soñado con volver y ya pasaban de 50 las veces que había visto el vídeo del ascenso.



La ilusión le rebasaba, sobresalía, casi se le derramaba. Tras mucho negociar y poner de su parte, al fin el jugador riojano ha sido presentado este jueves en su regreso al club vallisoletano cedido por el Eibar hasta el final de temporada. Lo mismo que la pasada campaña, solo que esta vez con opción de compra.



Hervías manifestó que ambicionaba volver porque aquí se siente "como en su casa" y reconoció que su obsesión ya no es jugar en la Premier League, como un día reconoció a Efe, sino acabar su carrera en el Real Valladolid.



Pablo Hervías ya jugó la pasada campaña en el conjunto vallisoletano y fue clave en el ascenso, con buenas actuaciones, goles y asistencias tanto en los últimos partidos ligueros como en la promoción, en la que sumó dos tantos. En las celebraciones se desató y por primera vez apartó su timidez y su carácter reservado para "explotar" de alegría a junto a sus compañeros.



DONDE QUIERE ESTAR



Valladolid es donde quiere estar. De la ciudad le gusta todo, la zona donde vivía el año pasado, el buen tapeo, le gusta el clima, la cercanía a Logroño, hasta a su perro le agrada, de modo que el poco tiempo que tiene para pasear lo hace, mucha veces, con su mascota.



Y es que Hervías se harta de ver partidos de fútbol a todas horas. En este contexto, admite que es una especie de "friki" del fútbol pero así es como lo disfruta y cuando sale a despejarse le gusta pasear por el centro de la capital del Pisuerga, cuyo "embrujo" le ha atrapado. Y de qué manera.



"Aquí me siento en casa, esa es la verdad, he soñado mil veces con este día y por fin estoy aquí", aseguró el jugador riojano en la rueda de prensa de su presentación antes de permitir si quiera preguntas de los periodistas.



Al margen de las eliminatorias del ascenso, el extremo disputó en total 2.395 minutos la pasada temporada repartidos en 38 partidos, en los que marcó cuatro tantos. Fue junto a Jaime Mata el gran héroe de un asombroso ascenso.



"Quería volver aquí como fuera, yo creo que igual he visto los vídeos del ascenso más de 50 veces y hoy estoy tremendamente feliz", admitió un Hervías tan eufórico que acabó subrayando que va a currar "como el que más" y que va a comerse "la hierba", si hace falta.



Sobre su opinión de lo que ha visto al Real Valladolid esta temporada precisó: "El equipo compite muy bien contra cualquier rival, eso se ve enseguida, he visto muchísimos partidos del equipo y en todos tuvo opciones de puntuar", manifestó.



Aunque el jugador reconoce que en su puesto, en la banda derecha, hay mucha competencia ha dicho que no tiene inconveniente en jugar a pie cambiado si es necesario.



"He jugado en la banda izquierda mucho tiempo y no me importa con tal de ayudar a mis compañeros y que se cumpla el objetivo de la permanencia", subrayó.



Y LA COMPETENCIA DE LAS FALTAS



Respecto a los "enemigos" que se va a encontrar para lanzar las faltas esta temporada (Verde, Alcaraz o Míchel), precisó: "Estuve viendo el partido de Valencia y si Rubén Alcaraz mete esas faltas, que las tire él, lo importante es marcar".



Por último, el jugador riojano se ha puesto a disposición del entrenador (Sergio González) desde ya: "No me he perdido ni un solo entrenamiento este año y estoy preparado y con mucha rabia por haber perdido estos cuatro meses".



Los ha perdido, en su opinión porque él quería estar en Valladolid. Ahora está donde quiere estar y, entre tanta implicación, el presidente ejecutivo, Carlos Suárez, escenificó el cariño hacia el jugador. "Estuvo maravillosamente bien con nosotros, hizo un año fantástico y todos te tenemos mucho aprecio", comentó mientras se giraba hacia el futbolista con una miraba cómplice.



Sobre las condiciones de su contrato, Suárez detalló que "llega cedido hasta final de temporada y hay una opción de compra para tres años más, en caso de que nos mantengamos".



Por su parte, el director deportivo, Miguel Ángel Gómez, valoró sobre este fichaje que "refleja lo que queremos, gente que quiera estar aquí al cien por cien" y recordó que "intentamos su incorporación en verano hasta última hora". Todo encaja, Hervías está donde quiere estar.



José Anselmo Moreno