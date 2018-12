"Francisco" pide seguir siendo valientes para lograr en Mestalla tres puntos

El entrenador de la SD Huesca, Francisco Rodríguez, se ha mostrado hoy confiado en lograr el domingo, ante el Valencia en Mestalla, su primera victoria como preparador del conjunto oscense sin renunciar al estilo de juego mostrado hasta la fecha, y, por ello, ha apelado a seguir siendo "ambiciosos y valientes".

En rueda de prensa, el entrenador almeriense ha reconocido la dificultad de vencer en un campo como el del Valencia, pero ello no provoca que cambie el planteamiento ni el estilo.

"Tenemos que ir a sacar los tres puntos", ha afirmado Francisco al tiempo que ha destacado que no ha cambiado la preparación del encuentro respecto a otros, porque, según sus palabras, "el equipo cree en el trabajo que se hace".

Así que el Huesca, el domingo, será valiente y ambicioso a pesar de los que resultados no hayan llegado, pues desde su incorporación al conjunto oscense no ha logrado aún la victoria a pesar de la buena imagen dada ante rivales de la talla del Real Madrid o el Villerreal, a los que sin embargo no pudo vencer.

Ha dicho que la SD Huesca no saldrá en Mestalla a encerrarse atrás aunque le causen "daño". "Prefiero que lleguemos treinta veces antes que estar atrás esperando", ha añadido.

Para alcanzar el objetivo de los tres puntos, será clave, ha explicado, que el equipo actúe equilibrado en todas sus líneas, y aunque cueste "hacer goles", la línea será la misma, "y a ver si un día cambian" los resultados.

Para Francisco, el Valencia, colocado casi en el ecuador de LaLiga en la mitad baja de la tabla, "no está cómo debería estar", aunque es un adversario "top" compuesto por "muy buenos jugadores".

El entrenador se ha referido también a la posibilidad de que lleguen fichajes en próximas fechas, en el mercado de invierno.

"Después del partido en Mestalla, se tomarán decisiones", ha afirmado antes de reconocer que "habrá altas y bajas".

El entrenador, por otra parte, ha rehusado aclarar si hará cambios en la portería o a qué jugadores situará de inicio en el campo.