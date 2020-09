El Huesca regresa a la elite

Huesca, 8 sep (EFE).- La SD Huesca, que ha reaccionado de forma rápida, vuelve a Primera división del fútbol español un año después de que perdiera su plaza en la elite tras su efímero paso por la máxima categoría con tan sólo una temporada entre los mejores.



Ha hecho bueno el lema del club y del equipo. ?Fieles simpre sin reblar?, hasta conseguir otra vez un hito histórico para la ciudad.



El club oscense, que partía en la pasada campaña con el tercer mayor presupuesto de los equipos de Segunda División, de la mano de un 'especialista' como Míchel Sánchez, se posicionó como uno de los candidatos más sólidos para regresar cuanto antes a la categoría perdida, estuvo toda la temporada en la zona alta de la tabla, y tras el parón por el confinamiento en su vuelta se mostró muy fuerte y regular acabando en ascenso directo, y además siendo campeón de la división de plata.



El Huesca volverá a competir con los mejores equipos españoles con un presupuesto bajo, y menor que en la anterior ocasión cuando el equipo estuvo por vez primera en la máxima categoría, ya que los clubes van a ingresar menor cantidad de dinero en todos los conceptos y el control de los gastos es una cuestión ineludible.



La economía siempre ha estado presente en la mente de los dirigentes, que deben destinar parte de los ingresos del campo que es propietario el club altoaragonés, El Alcoraz, cuya infraestructura es mejorada cada año hasta convertirlo en un coqueto estadio de fútbol con capacidad para 9000 localidades cuando se acabe la ampliación que se está llevando a cabo con mil quinientas localidades más y con más palcos VIP.



El objetivo que se marca la SD Huesca es la de la permanencia en la categoría, como ocurrió hace dos años, y lo quiere basar contando con la mayoría de los jugadores que lograron el ascenso, al considerar que tienen una buena base ya hecha, que ha dado buen resultado, para afrontar el reto que se han marcado. Por el momento, en el capítulo de llegadas destacan la del meta Andrés Fernández, un viejo conocido de la casa, que militó las pasadas campañas en el Villarreal, y del uruguayo Gastón Silva.



La ilusión que vuelve a haber en la ciudad de la capital altoaragonesa, como en toda la provincia es muy grande ya que una ciudad de poco más de cincuenta mil habitantes pueda codearse con clubes tan importantes como los mejores españoles ya que constituye un premio para todos.



Los dirigentes de la SD Huesca no querrán caer en los mismos errores que tuvieron hace dos años con la inexperiencia que entonces tenían y que les abocó a estar toda la temporada en el furgón de cola de la clasificación sin apenas opción de salir de los últimos puestos ni tampoco para salvarse, no sirviendo de nada los parches ni las medidas que se fueron tomando a lo largo de la temporada, ni los refuerzos que se hicieron en el mercado de invierno.



El hecho de estar en Primera División tanto para la ciudad como para la provincia supone un impulso económico grande aunque no será tanto como en la primera ocasión al estar afectado el fútbol por el tema del COVID-19 y no producirse ni desplazamientos, ni presencia de espectadores en el campo, y por tanto prácticamente no hay movimientos de personas en los desplazamientos de los equipos, aunque el nombre de Huesca indirectamente puede producir publicidad de la ciudad oscense y de su provincia.