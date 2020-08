Sale un nuevo postor inglés por Diego Carlos y el presidente del Reims 'ofrece' a Disasi al Sevilla

El mercado de fichajes invita a refozar la zaga del Sevilla FC. Como viene informando ESTADIO Deportivo hay tres puestos que Monchi entiende prioritarios reforzar de cara a la temporada 2020/2021. Aunque no serán los únicos. De hecho, se espera que también llegue algún central, pues Julen Lopetegui sólo cuenta con tres. Uno de ellos es Sergi Gómez, que hace un año era un teórico descarte, y el futuro de otro de ellos, Diego Carlos, está en el aire ante la proliferación de pretendientes del más alto nivel.

En este sentido, el diario británico The Telegraph aporta este domingo el nombre de otro gran club de la Premier League que estaría muy interesado en hacerse con los servicios del brasileño este verano. Se trata del flamante campeón de la FA Cup, el Arsenal de Mikel Arteta; que se une así al Tottenham y al Liverpool, después de que el Manchester City se retirase aparentemente de una multitudinaria puja en la que también estarían equipos españoles como el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético y el gigante alemán del Bayern de Múnich.

En el Sevilla mantienen la calma. Saben que del dicho al hecho siempre hay un buen trecho y más en medio del mercado veraniego de fichajes, que suele dimensionar aún más la rumorología. En Nervión no se plantean venderlo por menos de 70 millones y, en cierto modo, el unánime interés de la elite del fútbol europeo viene a avalar esa firme posición. El club blanquirrojo sabe que tiene argumentos de sobra para retener a Diego Carlos y a otras estrellas y se limita a esperar noticias, eso sí, con las espaldas cubiertas por lo que pueda pasar.

De hecho, ya han sido vinculados varios centrales, como el colombiano Jhon Lucumí, que ha destacado esta temporada en la Jupiler Pro League de Bélgica en las filas del Genk y que no se escapa al afinado radar de Monchi, o Wesley Fofana, central de sólo 19 años del Saint Étienne francés. A su corta edad, el espigado zaguero de 190 centímetros se ha labrado un nombre en la Ligue 1 y ha disputado un total de 18 encuentros en el campeonato de Francia; país desde el que llegaron precisamente los cotizadísimos Diego Carlos y Koundé y donde también juega otro de los nombres apuntados desde hace tiempo en la agenda nervionense: Axel Disasi.

El Sevilla FC está en la terna de favoritos



Se trata de una de las revelaciones del campeonato galo tras la gran temporada firmada con el Stade Reims, al que ha ayudado a convertirse en el equipo menos goleado. A sus 22 años, todos dan por hecho que Disasi está ya preparado para retos mayores y su presidente, Jean-Pierre Caillot ha confirmado su salida. Preguntado por el interés del AS Monaco, del Rennes y del Sevilla FC, no indicó su destino, pero confirmó su venta. "No será parte del equipo el próximo año, porque está en el proceso de irse. Esperamos ingresar la suma de dinero que hemos establecido y él podrá elegir el proyecto que más le convenga", señaló a RMC, en un claro intento de vender al mejor postor.

En este sentido, además de esa terna entre la que saldría el próximo destino de Disasi, la prensa francesa venía hablando precisamente del Arsenal -que también quiere a Diego Carlos- y también del Wolverhampton. El precio que pide el Reims para dejarle marchar son 15 millones de euros. De llegar dicha oferta, le abriría las puertas, y para nada se trata de una cifra desorbitada. De hecho, el pasado verano Monchi invirtió 35 kilos en dos centrales de la Ligue 1 desconocidos para el gran público: Diego Carlos (15) y Koundé (20+5).