La unión, clave en el Écija CF

Écija tiene la suerte de disfrutar por partida doble con el fútbol. El Écija CF, entidad que cumple durante este año su décimo aniversario, lidera con autoridad el Grupo III de Tercera Andaluza. Mario Tirado, entrenador del cuadro astigitano, no esconde la ambición del proyecto: "Nuestro objetivo es el ascenso este año y también lucharlo en el siguiente", pues en "tres o cuatro años queremos estar en Primera Andaluza", esgrime el técnico.

El comienzo liguero del Écija CF está siendo impactante. Nueve victorias en diez partidos y sólo una derrota. Un inicio que enlaza con el objetivo marcado: "No nos pilla por sorpresa. Tenemos jugadores que han militado en categorías muy superiores, como Tercera división". Caso de José Manuel Fernández, máximo artillero del plantel astigitano con once tantos. "Es el máximo exponente de los futbolistas en este sentido", asegura. Además del buen nivel de la plantilla, confeccionada para lograr el ascenso, la unión de la misma está siendo fundamental en la casi inmaculada trayectoria. En este sentido, Mario Tirado recuerda un episodio que considera clave en la buena sintonía que se respira en el vestuario: "Sufrí un incendio este verano y todos se volcaron en la ayuda. Fue determinante para, a partir de ahí, ir todos a una".

Los partidos del Écija CF garantizan espectáculo. Sin ir más lejos, en su última victoria ante Rabesa (3-4) se vieron hasta tres goles en los últimos cinco minutos del encuentro. Así, el cuadro dirigido por Mario Tirado es el máximo goleador de la categoría con 44 tantos; es decir, una media de más de cuatro dianas por envite. A pesar de ello, según explica el técnico, el pueblo no se ha volcado con el plan trazado por la entidad astigitana: "Viene muy poca gente al fútbol. Debería acudir más público". Aunque lo justifica en las dificultades que se encuentran hoy día los amantes del fútbol modesto para acudir a los estadios.

Compartir espacio, hábitat con un histórico del fútbol hispalense, el Écija Balompié, puede ser un hándicap. Sin embargo, la lucha del Écija CF no es "hacer sombra" al conjunto azulino. "No es nuestra lucha, no es la meta", enfatiza Mario Tirado. ¿Soñar con un derbi astigitano en un futuro? "Nunca se sabe", contesta el míster. Eso sí, en la categoría más alta posible. Por suerte, Écija ya puede divertirse por partida doble.