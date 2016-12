Lebrón: "El Coria es un club que marca"

El Coria-Antoniano se presenta apasionante ante lo que se juegan ribereños y lebrijanos. Separados por un punto, están a cinco y seis, respectivamente, del descenso, por lo que un tropiezo haría generar incertidumbre.

Derbi aparte, hay un jugador que vivirá intensamente el duelo. "Para mí, sin duda, es un partido especial", manifestó Lebrón, que después de dos temporadas en el Coria fichó el pasado verano por el Antoniano, con el que regresa al Guadalquivir el domingo.

"Me sentí como en mi casa. Estuve muy a gusto los dos años que estuve. Será un partido especial, aunque son tres puntos en juego y hay que pelear, ir a por todas", manifestó el zaguero, añadiendo que: "Desde que llevo jugando al fútbol, el Coria es de los clubes que siempre recordarás. No han sido años deportivos buenos, pero viví momentos muy buenos, me sentí importante. El Coria es un club que marca. Desde que entras en ese vestuario todo es diferente. Se respira fútbol. La gente te conoce, sabe de qué juegas, si estás implicado... Es una pena por el sentimiento que tienes, pero necesitamos los tres puntos".

Con toda la plantilla recuperada, el Antoniano no puede dilatar más las victorias. "Hay que alejarse de la zona de peligro y no podemos fallar", señaló Lebrón, recuperado ya de la lesión muscular que sufrió: "Esperemos que no vuelva más. Me he perdido nueve partidos; estoy recuperando el ritmo y el juego. Puedo dar más".