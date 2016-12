Resumen de la jornada de los equipos femeninos sevillanos

Sólo el Sevilla F.C. consiguió la victoria este fin de semana. El Betis Féminas y el Híspalis perdieron y no pudieron anotar ningún gol.

Real Betis Féminas 0-3 Rayo Vallecano: Fulminadas cuando les tocaba dar un saltito

Después de dos buenos partidos, el Betis Féminas cayó derrotado ante el Rayo Vallecano en casa (se le resiste el triunfo en la Avenida de Italia) por un contundente 0-3. Derrota dura para las de María Pry, que tenían una oportunidad de oro para alejarse de forma definitiva de la zona baja y auparse a la templada de la clasificación. Pero no fue el día para el cuadro verdiblanco, que tuvo que presentar variaciones en el once por la baja de última hora de Paulita.

Los errores defensivos penalizaron un día más a las anfitrionas, que, pese al ímpetu inicial, se vieron muy pronto por detrás. Así, Natalia Pablos se plantó ante Míriam y no perdonó en el mano a mano, ampliando la cuenta Carreño con un gol olímpico. Pry introdujo cambios ofensivos en la reanudación, pero lo que llegó fue la sentencia. Un tiro postrero de Paula Moreno al larguero, bagaje bético.

Sevilla F.C. 14-0 Luis Camoens: Festín goleador

El Sevilla Femenino se dio un festín goleador en la visita del Luis Camoens, penúltimo de la tabla, y mantiene su firme liderato en el Grupo IV de la Segunda división Femenina con cuatro puntos de ventaja sobre el Granada. Las hispalenses encarrilaron pronto el partido con un gol de Amparito en el minuto 6. A la media hora ya vencían por 4-0 y por cinco al descanso, gracias al doblete de Jeni.

Tras el asueto ingresó en el terreno de juego Natalia Benítez y la verdad es que no desaprovechó el tiempo, ya que firmó un 'hat-trick'.

También Amparito acabaría con un triplete. Completaron la cuenta Ali, Sandra, Oliva, Blanca y Lucía, que cerró la goleada en el último minuto.

Híspalis 0-5 Málaga: Demasiada diferencia entre los dos equipos

Dolorosa y esperada derrota del Híspalis frente al Málaga en un partido donde nunca pudo pelear de igual a igual frente a los malagueños. Las de Hytasa sufrieron de lo lindo ante un rival muy superior que no parecía pertenecer a la misma categoría que ellas. Al túnel de los vestuarios se fueron con dos goles de diferencia, pero fue en los segundos cuarenta y cinco minutos cuando peor se pasó. Tres goles más para un luminoso final de 0-5.