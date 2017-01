Resumen de los equipos sevillanos en la jornada 16 en División de Honor

San Juan 2-1 Puente Genil: Volvieron por sus fueros

Victoria de peso la conseguida por el San Juan ante un señor equipo como es el Puente Genil. Los pupilos de Juan Carlos Menudo volvieron a ganar tras seis partidos sin hacerlo y salen del descenso en una jornada redonda. Y es que se volvieron a ver algunas de las virtudes de una escuadra que tendría que estar luchando por otras metas a estas alturas ante un rival complicado, con mucha experiencia y que, quizás, debería haber sacado algo positivo de su visita al Primero de Mayo. El partido comenzó con dominio local, pero pronto los cordobeses metieron el miedo en el cuerpo de los sanjuaneros. Incluso hubo un penalti a su favor no pitado por el colegiado. Sin embargo, el primero en adelantarse fue el San Juan gracias a un cabezazo preciso de Leal tras un córner al filo del descanso.

Después de la reanudación, las fuerzas se volvieron a igualar sobre el césped, pero volverían a ser los aljarafeños los que golpearían la red de su contrincante. Jony, en el 79´, colocaba un 2-0 que parecía definitivo. Pero el Puente Genil metía el pánico en el 89´ con un gol de Maero. Menos mal que nada cambió.



Valverdeña 3-4 San José: Mario adelanta las Navidades

Partido de locos con final feliz entre la Valverdeña y el San José. Un choque lleno de emoción, goles y buen fútbol que culminó con una piña enorme azulina tras el milagroso gol de Mario en el añadido. No sirve para salir del descenso, pero sí debe ser un punto de inflexión para que los cañameros ocupen su verdadero sitio en la categoría.

Salió el San José nervioso, con muchas pérdidas de balón y con un tempranero gol adverso, obra de Samu. Sin embargo, los de Dioni Arroyo supieron remontar y colocarse 1-3 tras unos muy buenos minutos azulinos. Pero el partido no iba a ser fácil. La Valverdeña falló un penalti y se volcó sobre Llera. Braulio, con un doblete, igualó la contienda. Pero Mario no iba a permitir que se fuera de nuevo el triunfo. En el 94', llevó la euforia a los suyos.



Pinzón 2-3 Estrella: Como un tiro para la cúspide

Cuarto triunfo consecutivo del Estrella que ya tiene el ascenso a solo dos puntos de distancia. En esta ocasión, la víctima fue un Pinzón que provocó el nerviosismo en los panaderos tras conseguir igualar un 0-2 adverso en tan solo tres minutos gracias a dos penaltis a su favor. Sin embargo, los de Carlos Conejero están en un momento dulce y consiguieron llevarse los tres puntos con un gol de Toni, partidazo el suyo, en el minuto 82. Antes, el propio Toni y Migue habían sido los goleadores del equipo blanquiazul.



Lora 2-1 Pozoblanco: Si quieren, son capaces de ganar a cualquiera

Apareció la mejor cara loreña ante un Pozoblanco muy defensivo que cambió su estrategia habitual sabiendo el potencial del Lora en el Setefilla. Tras una primera parte con ocasiones para ambos equipos, los goles llegaron todos en la segunda. Inauguró el marcador Álex, que está en racha desde que llegó, y lo continuó Miguelito en el 67'. Pero el Pozoblanco no es un equipo cualquiera y presionó con su gol en el 76' hasta el final.

UP Viso 3-1 Almodóvar: Una música que ya ni les sonaba

El UP Viso volvió a ganar catorce jornadas después frente a un Almodóvar que no inquietó a los visueños en ningún momento del partido. Los de Eusebio Navarro cerraron el choque con treinta minutos mágicos.