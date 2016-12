José Antonio Lara cambia el rumbo del Soleá

El Soleá ha despedido 2016 con una sonrisa de oreja a oreja. El conjunto de San Pablo logró en Brenes su tercera victoria consecutiva, nueve puntos que sitúan a los rojillos a un solo punto de los puestos de salvación de la categoría.

"Se está reflejando ahora en la tabla el trabajo que venimos haciendo desde el primer día. El grupo de chavales que hay está muy comprometido y por eso están llegando los resultados", declaró José Antonio Lara, que llegó al banquillo capitalino iniciada la campaña, debutando en la jornada 8 y presentando un balance de tres victorias, dos empates y tres derrotas.

El ex del Ciudad Jardín, Torreblanca y Mosqueo ha recuperado la ilusión después de que no le renovaran en el cuadro palaciego, reflotando la nave del Soleá: "Me quedé con la miel en los labios y por eso acepté sin dudarlo. Queda mucho trabajo y la plantilla está abierta a refuerzos, pero la dinámica es buena y hay buen equipo". De momento, han llegado los metas Rafa y Leroy; los centrales Luis y Rafa; y los medios Brachi y Matías.