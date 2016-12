Del Valle ficha por el Morón

Se acerca el final de año y los equipos en sus distintas categorías escriben su particular carta a los Reyes Magos, cumpliendo ya algunos conjuntos sus deseos. Este es el caso del Morón CF. El actual y flamante líder del Grupo II de Segunda Andaluza no cesa en su deseo de formar el mejor plantel posible para que el ascenso no se escape y, tal y como adelantó este diario la semana pasada, se ha hecho con los servicios de Fali del Valle.

El delantero nazareno era objetivo prioritario del club tricolor. Actualmente en el UP Viso, la llegada de Eusebio Navarro al banquillo alcoreño le había hecho perder protagonismo debido a la preferencia del técnico blanquiazul por un delantero de estilo diferente, fichando definitivamente a Quesada, procedente del Castilleja de Tercera división.

La semana pasada equipo y jugador se reunieron y en el día de ayer se ultimaron todos los detalles. El atacante se despidió ayer de los que han sido sus compañeros, firmando la ficha de su nuevo equipo en el menor tiempo posible.

Hay que recordar que el Morón CF acordó con Guerra su salida y tras el frustrado fichaje de Rubio (ex del Camas), el nazareno es el nuevo '9' del cuadro aruncitano.