El Castilleja no se queda callado

El Castilleja ha tenido que salir al paso mediante un comunicado para responder a las manifestaciones realizadas por Manolo Santana, secretario técnico del San Roque de Lepe, a Huelva24.com.

Los antecedentes se remontan al pasado lunes, cuando el cuadro onubense se interesa por Alberto, que finalmente no es traspasado. "Me parece lamentable que a un chico que se le pagan cien euros al mes se le retenga y se le corte su trayectoria y no pueda salir si no le dan la carta de libertad tres aficionados que están allí como amigos", declaró el responsable deportivo del club aurinegro, en el que también está presente la empresa norteamericana AMC FC, la misma que pegó la espantada del Alcalá.

Ante tales acusaciones, el Castilleja emitió un comunicado explicando cómo aconteció todo. Señala que el primer contacto fue el lunes, "sobre las 19:00 horas", señalando Alberto que cuenta con una oferta del San Roque de Lepe. Ante la premura de tiempo, ya que al día siguiente acababa el plazo de fichajes, se le requiere que la persona que lo ha llamado se ponga en contacto con el club aljarafeño, negando Santana cualquier compensación, accediendo el día siguiente a las 17:30 horas.

Sin embargo, se limita a enviar un mail sin firma de un representante legal del club onubense o con poderes suficientes que estipulen con claridad las cláusulas acordadas (una cantidad a abonar en dos plazos). "Tras una acalorada conversación", según el Castilleja, Santana manda un nuevo mail señalando que habían cometido un "atentado deportivo". El Castilleja señala que nadie puede poner en duda la honorabilidad de un club de 88 años de historia y anuncia que estudia la posibilidad de interponer acciones legales.