Un domingo para tirarse de los pelos en Tercera

La lucha por la permanencia en Tercera esta temporada es de las más igualadas que se recuerda. Con el San Roque descendido, restan dos plazas más por asignar, una pugna que se ha endurecido con la victoria la pasada jornada del Recreativo B sobre el Écija.

El triunfo onubense ha apretado la tabla

, que con 41 puntos le podría bastar un punto para sellar la permanencia; y el otro el, penúltimo con 33 puntos, a cuatro de la salvación con ya sólo dos jornadas por delante. El resto de los equipos implicados están igualados a 37 puntos:(decimoquinto),(16),(17) y el, en descenso, en la decimoctava plaza.

De los sevillanos, el Castilleja es el primero que podría lograr el objetivo. Bien es cierto que visita al Cabecense, ya salvado, al igual que el Guadalcacín, rival castillejano la pasada jornada y que superó a los aljarafeños. Tres puntos en el Carlos Marchena podría certificar el billete de Tercera para la 17/18, ya que alcanzaría los 40 puntos y salvo con el Recreativo B, tiene el 'goal-average' particular ganado con Antoniano y Alcalá, saliendo además vencedor en un cuádruple empate. En la última jornada recibirá al Algeciras, que podría llegar jugándose todavía la cuarta plaza, la última de 'play off'.

El Antoniano se metió en la pomada con su empate hace dos jornadas ante el Coria y, sobre todo, ganando al Utrera el domingo pasado. El principal hándicap lebrijano es su visita de esta jornada: el San Roque de Lepe.

El conjunto aurinegro está jugándose los 'play off', está a dos puntos y encadena nueve jornadas consecutivas sin perder. Recibe en la última jornada al Sevilla C, ya sin objetivos, pero que está siendo uno de los jueces de la permanencia en este tramo final: venció a Castilleja y Alcalá y empató en casa a Los Barrios.

El tercer sevillano implicado es el Alcalá. Si bien hace cuatro jornadas el equipo panadero estaba cuatro puntos por encima del descenso, cuatro semanas sin ganar (un punto en esta fase) le han llevado de nuevo al pozo.

Gerena y Guadalcacín aguardan a los panaderos, dos equipos que no se juegan nada, aunque necesita romper urgentemente la dinámica, ya que además pierde el 'goal-average' particular con Castilleja y en un triple o cuádruple empate no saldría beneficiado.

Por último, el Coria es quien presenta peor panorama. Su empate ante el Antoniano y derrota la jornada pasada contra el San Roque de Lepe han condenado prácticamente a los ribereños. De hecho, podrían descender esta jornada.

Pese al gran trabajo realizado por Antonio Fernando, no ha podido emular a Puma en la 10/11, cuando tomó las riendas del Coria en Tercera en la jornada 32, con los mismos puntos que el primer equipo en descenso, aunque los 16 que sumó (sólo se le escapó cinco) sirvieron para lograr una salvación holgada.

Sevilla C y Gerena aguardan a los ribereños, pero ganando los dos alcanzaría los 39, pendiente de otros rivales. Salvo a Alcalá, y Antoniano que lo tiene igualado, pierde el 'goal-average' con el resto.