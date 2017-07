El nuevo Écija se aborda esta semana

El Écija continúa saboreando su brillante ascenso a Segunda B. La temporada ha sido de Matrícula de Honor para los azulinos, que no sólo brillaron en el campeonato regular, sino que han firmado unos ´play off´ a Segunda B espectaculares.

Sin embargo, pese a que el calendario de la Categoría de Bronce aún no es oficial, el inicio liguero se produciría a finales de agosto, por lo que en el plazo de un mes, aproximadamente, comenzaría la pretemporada, por lo que la nueva hoja de ruta se debe esbozar en breve.

Esta es la intención de Juan Carlos Gómez. En su intervención radiofónica ayer en Andalucía Centro manifestó su deseo de seguir en Segunda B. El preparador cordobés tiene previsto reunirse en los próximos días con el Écija, concretamente con José Juan Trigás, mano derecha del presidente ecijano, el coreano Yung Park.

Resta conocer la postura del club, aunque no debería haber problemas para sellar un acuerdo que aseguraría la continuidad de Juan Carlos Gómez y, probablemente, la del grueso de la plantilla ecijana. Renovación es la palabra clave en el nuevo proyecto del Écija, de nuevo en Segunda división B.

El equipo azulino ha realizado una temporada sobresaliente y no se duda de que el salto de categoría no lo notaría en demasía.

Pese a la revalorización que, sin duda, ha sufrido el plantel astigitano, la continuidad de Juan Carlos perduraría el proyecto ecijano que ha devuelto la ilusión a la afición del San Pablo. Así, no debería haber demasiados inconvenientes en que futbolistas cotizados como David Castro, Moyita, Marrufo... sigan ligados al equipo azulino.

No obstante, un segundo punto clave en el futuro ecijano es que no se quieren repetir los errores del pasado, por lo que pese a la renovación del bloque es la prioridad, se contempla la firma de cuatro o cinco fichajes que apuntalen el equipo.

Por otro lado, tal y como anunció el propio Juan Carlos Gómez en la citada intervención en Andalucía Centro, sopesa la incorporación de un miembro más al cuerpo técnico. "Posiblemente voy a plantear una persona que se dedique al análisis, al estudio de partidos, de rivales. En Segunda B los detalles se cuidan mucho más y hay que tenerlos en cuenta. Me gustaría contar con un analista, que tengo en mente y lo voy a proponer", desveló.