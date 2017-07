El Coria gana en músculo

El Coria sabe que la mejor manera de construir una casa es desde la base, y así se pueden entender los últimos movimientos hechos por la entidad del Guadalquivir. En este sentido, se han producido dos llegadas al conjunto que adiestra Antonio Racero ´Puma´, y ambas para la retaguardia. Son Jaime Otón y Álex Hornillo, dos veteranos y fornidos defensas que apuntalan una zaga en la que no estará Juanma, quien ha preferido no renovar. También podrían no hacerlo Marcelo y Acosta, este último porque buscaría sitio en las canteras del Cádiz o el Córdoba. La baja de Pedro también está confirmada.

Así las cosas, y sin olvidar las llegadas de Carlos Alberto, Manu Fidalgo, David Alfonso, Dani Casado y Jony, a Puma le faltaría por reforzar la portería, el lateral derecho y el centro del campo, esto último siempre y cuando Marcelo decidiera no seguir.

Para la portería hay un nombre más que tratado, y es el de Ezequiel, quien regresaría de esta forma a la que fue su casa tras haber jugado la pasada campaña en La Palma. En cuanto a los otros dos puestos, también hay conversaciones, y éstas apuntan a futbolistas que Puma ya tuvo a sus órdenes en su anterior etapa en el Coria. La idea es tenerlos para el comienzo de pretemporada, el 7 de agosto, donde habrá encuentros ante Camas, Cabecense, Utrera, Lebrijana y Puebla. Juan Anguas y Macías estarán a prueba en este periodo e intentarán convencer al preparador del cuadro coriano.