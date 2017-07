Alcalá: "Sin castillos en el aire"

El Alcalá pondrá la nota exótica en el Grupo X de Tercera, y será por su entrenador. El portugués José Veríssimo ya ejerce como técnico panadero, ofreciendo sus primeras palabras como miembro del Alcalá. "Vengo para mejorar las expectativas, y mi primer objetivo es llegar lo más lejos posible. ¿Dónde? No lo sé, pero hay que tener en cuenta que venimos de una temporada en la que nos quedamos a un punto de descender", comenta el luso, quien promete "trabajo, organización y disciplina", que admite conocer la plantilla y que no esconde un deseo: "Hay que ir partido a partido, pero claro que me gustaría pelear por entrar en ´play off´".

Verissimo cuenta "con parte de los jugadores del curso pasado, como Serrano, Óscar, Gonzalo, Nacho o Jairo", aunque no oculta querer "subir el nivel" del plantel. "Tenemos cinco años para llegar a lo más alto posible, y eso es Segunda B. Tendremos los pies en el suelo y no haremos castillos en el aire como se ha hecho aquí otras veces", dice.