UP Viso: Josema, para el lateral

La U.P. Viso se encuentra rastreando el mercado de cara a reforzar los puestos de lateral izquierdo y portero. Al respecto, en las últimas horas se ha sabido que Eusebio Navarro tendrá este verano a su disposición a Josema, que estará a prueba y que intentará convencer al preparador alcoreño. En cuanto a la portería, desde la planta noble del San Sebastián no dan por perdido del todo a Ramón, a pesar que el propio club anunció que el visueño no iba a seguir.

La idea es que la oferta que el Alcalá vaya a presentarle al cancerbero no le satisfaga y así pueda emprender el camino de vuelto y volver a estar a las órdenes de Navarro. De todos modos, la U.P. Viso ya ha activado la búsqueda de un portero, pero aún no ha hablado con ninguno.