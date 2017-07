Rafa Ruiz, el sevillano que enseña al gigante asiático

China, una auténtica potencia mundial en materia deportiva, tiene en el fútbol su asignatura pendiente. Natación, atletismo, baloncesto, voleibol, gimnasia rítmica y artística... El gigante asiático destaca en multitud de deportes, y las citas olímpicas, donde suele ocupar los primeros puestos del medallero, dan fe de ello cada cuatro años. Sin embargo, la habilidad con el balón en los pies no es su fuerte, habiendo participado únicamente en un mundial de fútbol (2002). Los chinos lo saben y por eso han puesto sus ojos en Europa. Pero, al contrario de lo que se pueda pensar, no sólo para fichar futbolistas a golpe de talonario...

"Ellos buscan crear una cultura futbolística, pero lo quieren hacer desde la base. Gastan mucho dinero en la elite, es verdad, pero quieren formar una selección competitiva en un futuro no muy lejano, y eso se hace desde la base". Así explica Rafa Ruiz por qué el pasado 27 de febrero dejó de dirigir al Calavera para subirse a un avión y marchar a China a impartir clases de fútbol. A este sevillano de 29 años se le presentó la posibilidad de transmitir sus conocimientos balompédicos en el extranjero después ver por internet, por medio del CEDIFA, una oferta para entrenar en China bajo el marco del convenio que hay entre la LFP y el gobierno de aquel país para potenciar el fútbol de allí. "Recibí una llamada de la LFP estando yo en el aeropuerto para partir hacia Punta Cana. Iba a comenzar mis vacaciones del verano pasado pero querían reunirse conmigo", relata Ruiz, quien tuvo que posponer la reunión, la cual, finalmente, se realizó vía Skype: "Cumplía con los requisitos y me confirmaron que había sido seleccionado".

Eso fue en octubre de 2016. Desde entonces y hasta febrero, preparativos de lo que iba a ser una bonita aventura para este joven entrenador hispalense, que tendría en la ciudad de Changchun, cerca de las fronteras con Corea del Norte y Rusia y que le recibiría con 14 grados bajo cero, su lugar de trabajo. "Entreno de lunes a viernes a un equipo cadete por las tardes y también doy clases de fútbol en los colegios por las mañanas, porque allí es una asignatura más dentro de los programas escolares de educación física", dice Rafa Ruiz, que vive solo en un apartamento, donde prepara sus sesiones: "Los chinos trabajan mucho lo físico, pero en el apartado técnico tienen un problema, por eso vamos allí muchos entrenadores españoles y también alemanes. No llegan a ver el fútbol como algo colectivo en el que hay que hacer repliegues o coberturas. Y para eso estamos nosotros allí, para trabajar el aspecto táctico".

Buenos resultados

Más allá de la experiencia, que tanto a nivel humana como profesional tiene muchísimo valor, Rafa Ruiz puede alardear de estar cosechando buenos resultados en el fútbol chino. No hay equipos federados. Los clubes, con sus canteras, compiten entre ellos, y el suyo ha acabado cuarto en su liga, a sólo tres puntos del segundo y muy cerca de acceder a la fase nacional. "Mi mejor jugador es el mediocentro", admite el técnico, que cuenta con un traductor para trasladar sus explicaciones a los futbolistas y que destaca el "trato exquisito" que le dan: "Me ven como a un semidios, como si fuera una figura en el mundo del fútbol, como si yo fuera el entrenador del Real Madrid. Lo que digo va a misa porque me tienen una admiración brutal. Los partidos de la liga china los veo en el palco...".

La explicación a este trato, amén de encontrarlo en la propia cultura china, también se halla en los muchos éxitos cosechados por el fútbol español en los últimos años. Tanto es así, que la equipación del conjunto que entrena Rafa Ruiz es la de la selección española cuando ganó el Mundial. Bueno, lo era, ya que los chinos parecen haber cambiado de bando: "Ahora vestimos la de Portugal por Cristiano Ronaldo...".

El 10 de agosto, el regreso

Rafa Ruiz disfruta ahora de unas merecidas vacaciones antes de volver el 10 de agosto a tierras asiáticas para completar su contrato, que expira el 27 de diciembre. Cualquiera podría pensar que ha hecho mal cambiando Changchun por Sevilla por aquello de las altas temperaturas que se viven estos días en la capital de Andalucía, pero nada más lejos de la realidad. "Aquella es una ciudad de extremos y ahora hace el mismo calor que aquí", apunta un joven entrenador que está trasladando todo lo adquirido en la calle Hespérides al gigante asiático.