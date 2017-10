Así fue la primera jornada de los sevillanos en el Grupo X

(2-2) Atlético Sanluqueño - Cabecense: suma un punto de enorme valía

Buen debut para el Cabecense, que consiguió sumar un buen empate en su visita a uno de los favoritos de esta temporada, el Atlético Sanluqueño con el que igualó a dos goles. Aunque supo a poco realmente, puesto que el conjunto que dirige Diego Román desperdició una ventaja por dos ocasiones durante el primer acto.

El 0-1 llegó en un saque de esquina botado por Jesús Mari rematado por Cristian. La igualada llegó tras un tiro de Parada, que rechazó Iván y que culminó Alberto Fernández. Espada adelantó de nuevo al ´Cense´ al minuto y finalmente, justo antes del asueto, Dani del Moral anotó el 2-2 definitivo.



(2-0) Alcalá - Arcos: con trabajo se puede todo

No ha podido empezar mejor la temporada para el nuevo Alcalá después de vencer ayer al Arcos (2-0), uno de los favoritos a ocupar las plazas que dan acceso a jugar las eliminatorias por el ascenso a Segunda B, gracias al buen trabajo realizado en toda zona del terreno de juego y también al acierto de cara a gol.

Un triunfo de prestigio que no empezó a cimentarse hasta el segundo acto, cuando Serrano (57´) recogió un balón muerto y a la media vuelta y de semivolea anotó el 1-0. El 2-0 se hizo esperar hasta el alargue cuando José Antonio tomó un despeje para culminar un contragolpe que puso la sentencia.



(3-4) Gerena - Lebrijana: oda al fútbol con triunfo albiceleste

Gerena y Balompédica Lebrijana brindaron un duelo vibrante, digno de un choque de rivalidad regional, donde pudo ganar cualquiera y que finalmente cayó del lados de los albicelestes por 3-4. Muy pronto se puso por delante el cuadro que dirige Joaquín Hidalgo, ya que en el minuto 4, Chuma prolongó un balón que recogió Mario, el cual con un disparo cruzado para batir a Nico. El tanto fue un golpe para los locales, que lo acusaron en demasía y vieron como recibieron el segundo en el 27´. Esta vez fue Chuma que se aprovechó de un error en la zaga gerenera.

La Lebrijana siguió apretando y tuvo el 0-3, pero Pedro, que sustituyó a Nico, lo evitó. Cuando peor estaba, apareció Javi Medina, que puso a prueba a Ivás Ares, el esférico los recogió Sergio Navarro, que empaló para anotar el 1-2. Tras el paso por vestuarios, el Gerena salió como una locomotora e igualó en una jugada que Sergio Navarro cedió a Migue Sánchez, el cual remató el pase de la muerte, con la puerta totalmente vacía, para empatar.

La explosión local continuó en el 54´, cuando Sergio Navarro de nuevo cazó un envío de Toni para anotar el 3-2 y dalre la vuelta al marcador. Minutos después, Kiki, por los locales, y Benítez, por los visitantes, fueron expulsados por lo que los entrenadores tuvieron que recomponer sus líneas.

Esta circunstancia, la aprovechó mejor la escuadra del Bajo Guadalquivir que a falta de diez minutos para el final de la contienda vio como Plusco caía en el área y el trencilla pitó penalti. Chuma no desperdició la oportunidad e hizo el 3-3.

Así se llegó a los minutos finales, con mucha tensión, igualdad y con todo encaminado al reparto de puntos hasta que a sólo cinco minutos para el pitido final, Plusco subió por banda, levantó la cabeza y se la puso a Chuma, que de semi chilena, hizo el 3-4 definitivo.



(0-3) Los Barrios - Castilleja: mejor estreno es imposible

No pudo comenzar mejor la temporada para el nuevo Castilleja, que derrotó con contundencia, goleando a domicilio, a Los Barrios por 0-3, lo cual le permite situarse como primer líder del Grupo X tras finalizar la primera jornada.

El conjunto dirigido por José Antonio Granja comenzó el encuentro fiel a su estilo. Orden, solidaridad y trabajo es una consigna que cala en la entidad en el Antonio Almendro y con ello se topó una escuadra gaditana que no tuvo acierto. Así, llegados al minuto 20, el Castilleja se aproximó al área de Los Barrios. Gerardo tiró, el balón dio en un defensa y la pelota quedó muerta para que Plata no perdonara el 0-1 ante un Goito vencido.

Sin tiempo para asimilar el tanto por unos y otros, al minuto solamente, un balón en largo de los visitantes permitió el forcejeo entre Plata y Rubén Díaz. El ariete, más experto y avispado, metió bien el cuerpo en la frontal del área y con un suave toque pudo sortear, de nuevo, a Goito y hacer el 0-2.

Los Barrios lo intentó con prisas pero sin tiento por lo que no hubo ocasiones antes del descanso.

En la reanudación, el Castilleja sentenció cuando el local Maruja quiso salir jugando desde atrás y perdió el balón. José Carlos robó y batió a Goito, anotando el 0-3 que daba por cerrado el encuentro.



(2-2) Guadalcacín - Utrera: Rosillo amargó el estreno

Un gol de Rosillo, a pocos minutos del final, le quitó al Utrera un partido que había trabajado con esfuerzo en la segunda parte. Los utreranos mostraron mucha ilusión, sobreponiéndose a los problemas, expulsión de Cachana (36´) y la fuerte lluvia, pero al final se quedaron con las miel en los labios en un encuentro que estuvo abierto.

Tras la expulsión a futbolista rojillo, antes las ocasiones estuvieron repartidas siendo Blanco y Facundo los protagonistas de las hispalenses, llegó el 1-0 obra de Canty tras un pase perfecto de Piñero. Así se llegó al intermedio.

El Utrera cambió la cara en la reanudación y en el 54´ sorprendió jugando a la contra. Álex del Rio robó en banda izquierda, subió y, sin pensarlo, lanzó cruzado y raso para sorprender a Lebrón (1-1). El mismo Álex del Rio volvió a intentarlo en el 59´ con un tiro, tras conectar un rechace de córner, pero no estuvo acertado. El 1-2 llegó en el 65´, obra de Pablo Haro, tras una jugada magistral encarando la banda izquierda y lanzando un zurdazo en parábola cruzado. El Guadalcacín intentó retomar el balón un poco a la desesperada, en el 85´, con un nuevo remate de cabeza de Canty, que Ayala despejó a córner con la punta de los dedos. El empate no llegaría hasta dos minutos después, cuando Rosillo conectó y acertó tras una serie de rechaces. Los segundos pasaron rápido y, en el 89´, los locales se lanzaron en tromba al ataque con una serie de rechaces que no terminaron en gol de milagro.