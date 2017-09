Así fue la jornada 1 para los equipos sevillanos de División de Honor

Algabeño 2-2 Xerez Deportivo: Aguanta el pulso a todo un aspirante

Estreno por todo lo alto del Algabeño en División de Honor con un gran partido ante el Xerez Deportivo, uno de los pesos pesados de la categoría. Los de Diego Tristán, todo ilusión y coraje, pusieron contra las cuerdas a los jerezanos, que mantuvieron el balón casi siempre en sus botas, pero no tradujeron en ocasiones su superioridad en la posesión.

Pronto tuvo que mover sus fichas Tristán, ya que Lupe y Juan se tuvieron que retirar lesionados. Sus sustitutos, Cáceres y Manu Toro fueron de los más destacados del encuentro. Golpeó primero Cuenca, pero Cáceres y Pavón, de penalti, dieron la vuelta al luminoso para júbilo de los más de 1300 espectadores presentes en el Municipal. Cuenca puso las tablas y tocó sufrir para sumar el primer punto de una temporada que se presupone ilusionante.



UP Viso 0-0 Coria: Cada centímetro de césped era oro

Primer derbi sevillano en División de Honor cuya balanza no se decantó por ninguno de los dos equipos. El UP Viso y el Coria disputaron un encuentro igualado donde se luchaba por cada palmo de terreno. Ni la escuadra visueña ni la coriana se hicieron con el dominio del esférico, lo que se tradujo en pocas ocasiones y falta de profundidad en el juego de ataque.

Ante esta situación, ambos técnicos orientaron su estrategia a hacer daño a balón parado, siendo la jugada más peligrosa del partido una falta botada por el ribereño Gabri que se estrelló en el larguero. Antes, el único que propuso algo fue Alberto Jiménez, que por banda izquierda intentó dar verticalidad a los de Manuel Racero 'Puma'.

Tras el paso por los vestuarios nada cambió. Mucho respeto y demasiado mediocampismo sin fruto. Ale Pineda trató de meter el miedo en el cuerpo a Isco, pero el cancerbero amarillo demostró porqué es el portero titular del Coria. Selu, respondió con un disparo de falta, pero Linares se mantuvo en su sitio. Pasaban los minutos y el panorama no cambiaba. De nuevo, el blanquiazul Ale Pineda, su hombre más peligroso, intentaba combinar con sus compañeros, pero faltaba el último pase. Al final, resultado justo.



San José 1-1 Isla Cristina: Ir a remolque les costó demasiado esfuerzo

Partido de poder a poder entre el San José y el Isla Cristina, un recién ascendido, pero con mucho potencial. Empezó el choque de la peor manera para los cañameros. Minuto 5. Jugada desafortunada de la defensa local que obligaba a Sebas a cometer penalti. Gol en contra y tocaba remar a contracorriente.

Los de Dioni Arroyo, a partir de ahí, empujaron con todo y consiguieron, gracias a Sabo, igualar la contienda. Sin embargo, el fuerte calor hizo mella, por lo que las fuerzas no llegaron para dar la vuelta al resultado.



Estrella 1-2 Pozoblanco: Todavía por ensamblar el cimiento

Mal partido de la Estrella en su primer envite de la temporada en el Ciudad de Alcalá. Los panaderos se vieron superados por el Pozoblanco, cuyo centro del campo acabó imponiéndose a los futbolistas de Carlos Conejero. Y eso que el primer gol llegó en el bando local. Un claro penalti por manos acabó con el primer gol alcalareño del año, obra de Guti.

Un momento clave del encuentro que no sirvió para que los locales se tranquilizaran y se hicieran poco a poco con el dominio del choque. Más bien todo lo contrario, ya que los cordobeses se hicieron amos y señores del tapete y remontaron con dos goles de Zara y Valentín. Esto no ha hecho nada más que empezar.



Antoniano 2-1 La Palma: Los lebrijanos inician con buen pie su camino

El Antoniano sumó sus tres primeros puntos ante un correoso La Palma en Lebrija.