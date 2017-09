Alcalá: guarismos de un fortín

A pesar del magnífico comienzo liguero, con tres triunfos en las tres primeras jornadas, en el Alcalá no olvidan cuál es el verdadero propósito para el presente curso, que no es otro que el de no pasar los apuros del anterior.

La derrota en Algeciras, primeros puntos que se deja el Alcalá en este campeonato liguero, no ha mermado las aspiraciones de José Luis Durán 'Selu' y sus pupilos, que siguen teniendo en mente hacer del Ciudad de Alcalá un auténtico "fortín".

Esta es la palabra empleada por Selu para que la 17/18 sea más tranquila, y los números en la avenida de Santa Lucía, de momento, invitan a la fe.

Porque con el preparador alcalareño en el banquillo, el Alcalá ha ganado más de la mitad de los partidos disputados en su feudo, es decir, siete triunfos, por sólo tres empates y dos derrotas.

Selu llegó al primer conjunto albiazul en enero de la 16/17 e hizo de los encuentros caseros su fuerte para salvar la categoría. Ganó a Écija, San Roque, Espeleño, Los Barrios y Utrera; empató con Algeciras, Antoniano y Guadalcacín; y perdió ante Ceuta y Sevilla C. Su escuadra firmó 14 dianas y encajó seis.

Estos buenos guarismos mejoran esta campaña, ya que el Alcalá ha vencido los dos partidos en los que ha ido de local: contra Arcos (2-0) y Espeleño (2-1). En definitiva, un fortín donde se ha quedado el 66% de los puntos desde que está Selu en el banquillo alcalareño.