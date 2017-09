Llega la hora de los modestos de verdad

Hasta en los estratos más bajos del fútbol existen niveles. En este sentido, el balompié sevillano goza de mucha salud, siendo la Tercera Andaluza el mayor ejemplo. Esta competición, la última en la escala provincial sénior, comienza hoy con la participación de 46 equipos procedentes tanto de la capital como de la provincia.

Se trata del fútbol más modesto, de la humildad en el amplio sentido de la palabra, de la pureza más pura de un deporte que en esta categoría tienen al albero y al Mikasa de toda la vida como elementos esenciales y no como meros recuerdos del pasado. Son presente, así como presidentes sentados en la entrada de los campos (no estadios) picando entradas o vendiendo boletos para la rifa del descanso, y técnicos y jugadores que ven en el fútbol una vía de escape para sus quehaceres cotidianos, léanse estudios o trabajo. Por no hablar de seguir compartiendo camiseta con los amigos de toda la vida, con aquellos con los que ya se posaba en la foto cuando no se levantaba aún un palmo del suelo.

En cuanto a la competición en sí, su fisonomía no ha variado respecto al año pasado. Como entonces, y siguiendo criterios de proximidad geográfica, habrá tres grupos, en este caso uno de 14 conjuntos y dos de 16, donde los dos primeros clasificados de cada uno subirán a Segunda Andaluza, junto a los dos mejores terceros. Sobra decir que no hay descensos al no haber categorías más bajas.

Hacer cábalas en esta previa entra dentro de lo imposible. Qué conjuntos subirán, cuáles defraudarán o los que sorprenderán es aventurarse demasiado en una competición en la que es habitual la retirada de equipos por diversos motivos, siendo casi siempre la marcha de futbolistas. Por nombre, Marinaleda (que vuelve), Guillena, San Martín, Brenes o Huévar, que no hace mucho pululaban incluso por categoría nacional, le dan lustre junto a otros que la pasada campaña ya firmaron un gran trabajo, como Ventippo, Rabesa, Claret, Peñaflor, Aznalcóllar, El Palmar o Cantarrana.

Este sábado, cinco partidos

La jornada sabatina se abre con cinco partidos: en el Grupo I, Los Corrales-Tabladilla (19:00) y Cantarrana-Pruna (20:00); en el II, Minas-Navas (19:00); y en el III, La Motilla-Mairena del Aljarafe (19:00) y Lebrijana B-El Palmar Vereda Real (19:30). Estos serán los protagonistas de un arranque que tendrá en el domingo una mayor acogida de encuentros, dándose así el pistoletazo de salida a una aventura que durará hasta el 6 de mayo.