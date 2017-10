Gonzalo: "Me siento orgulloso de haber jugado tanto con el Alcalá"

Todo un referente en Tercera División. Ese es Gonzalo Triguero Cruz, que el pasado jueves cumplió su partido número 400 con la elástica panadera, a los que hay que sumar los que disputó con el Coria y el Mairena, los otros equipos donde ha jugado en la provincia de Sevilla, como recuerda en ED.

- ¿Qué le pasa por la cabeza al llegar a los 400 partidos?

- Me siento orgulloso de haber jugando tantos partidos con el equipo del pueblo. Lo materialista se olvida pero los números quedarán reflejados en la historia y para mí es un orgullo haberme puesto esa camiseta 400 partidos.

- ¿Siente que ha cambiado mucho el club desde su debut?

- El club en sí no cambia, es el primer equipo del pueblo y donde todos desean jugar.

- ¿Imaginaba estar aquí tantos años cuando comenzó?

- Sinceramente, no. Me empecé a tomar en serio el fútbol a los 20 años. Jony me llamó para jugar en el CD Pablo VI, me volvió a ilusionar y luego me llegó la oportunidad de jugar con el Alcalá, que es el sueño de todos. Mariano Pulido necesitaba un delantero y él fue quien me llamó. Veía difícil llegar al primer equipo del pueblo pero al año siguiente el club entró en un nuevo proyecto de cantera con Oliveros al frente. Me pasó lo que a muchos chavales, que ven tan difícil llegar al primer equipo que cuando tienen 15 o16 años lo dejan y se dedican a jugar con los amigos. Eso es una pena, pero yo, junto a Serrano y Óscar luchamos para quedarnos en este club.

- ¿Este nuevo proyecto es también un relevo generacional?

- Queremos hacer un proyecto de cantera y que en dos o tres años el 60-70 % sea gente de Alcalá. Ese es el objetivo y ojalá lo consigamos.

- ¿Sigue teniendo la misma ilusión por jugar que cuando comenzó?

- Si la pierdes no tienes motivación, la ilusión en sí no se pierde. A mí no se me pasa por la cabeza salir del club ya? Cuando pierda la ilusión y no disfrute no me lo pensaré y dejaré de jugar, aunque seguramente seguiré trabajando para el club.

- ¿Busca el Alcalá su relevo en el ataque del equipo, el nuevo Gonzalo?

- Intentamos que salgan chavales para jugar en el primer equipo. Es verdad que el cambio de Juvenil a Sénior es muy grande, pero está claro que lo estamos buscando y siguiendo a todos muy de cerca.

- El Alcalá ha incorporado esta temporada la tecnificación por demarcaciones en la cantera y usted es uno de los 'maestros'. ¿ Qué les dice a los niños ?

- Les digo que disfruten y aprendan. Yo que estoy aquí para ayudar en lo que haga falta.

- En un futuro, ¿se ve como entrenador del CD Alcalá?

- Ahora mismo no lo pienso por que quiero seguir jugando. Cuando me retire quiero seguir vinculado al club. Ser presidente lo descarto, pero no el ser director deportivo. Lo veo a largo plazo.

- Ha ido renovando año a año, ¿ en alguno se vio más fuera que dentro?

- Cuando entró el grupo americano (AMC FC), hubo una racha que lo pasé muy mal. No veía normal que siendo el máximo goleador del equipo me dejara fuera y lo veía como una injusticia. En ese momento me quise ir y no me dejaron salir por que gente del club me dijeron que siguiera. Era el entrenador ('Chiqui' Torres) el que no contaba conmigo. Pensé en salir, pero seguí y acabé jugando.

¿Su mejor momento en estas 13 temporadas?

- Quizás se recuerden más los éxitos, pero cada año tiene momentos especiales para seguir jugando aquí.



Un respeto ganado a base de fútbol provincial

Conocida es la trayectoria de Gonzalo en el Alcalá, pero otros equipos como Coria, Dos Hermanas y Mairena también pudieron disfrutar de su juego y goles. Con una extensa trayectoria, Gonzalo ha participado en Segunda B, Tercera, la extinta Preferente, Copa del Rey y Copa Federación. También, en sus 400 partidos con la entidad panadera, ha anotado 109 tantos.