CD Alcalá: Paso al frente del canterano Josemi

Con las bajas por sanción de Carlos Ávila y Juanma, el domingo le puede llegar la oportunidad a un zaguero que lleva en el C.D. Alcalá desde los seis años

Respira sentimiento alcalareño por los cuatro costados. Normal, ya que lleva toda la vida en el C.D. Alcalá, a cuya cantera llegó a los seis años. Creciendo cada temporada, Josemi García Jiménez (03-05-1998) ha sido el jefe de la zaga panadera en benjamines, alevines, infantiles, cadetes (con un paréntesis aquí de dos años en la A.D. Nervión) y juveniles, donde ya y en su último año, el pasado, tuvo que salir al Sevilla Este de División de Honor para ayudar a la permanencia en el cuadro adiestrado por el alcalareño Antonio Jiménez, donde fue titular y pieza básica.

El domingo, ante el segundo clasificado, el Cádiz B, le puede llegar su oportunidad, aunque, si no es así, asegura que seguirá esperándola pacientemente. "Tenía muchas ganas de volver, porque estar aquí en primer año sénior es algo increíble; si contara con minutos, ya sería la leche", admite el defensa, que prefirió en verano apostar por la continuidad "al estar Selu" y, poco a poco, quiere "aportar al equipo y demostrar" lo que vale, pese al ´overbooking´ atrás de los blanquiazules: "La competencia es difícil; hay gente veterana y estoy haciéndome, pero soy mucho más jerárquico de lo que muchos piensan. En el Sevilla Este, el primer partido no fui ni convocado y, a partir del segundo, no salí del once titular. El año pasado fue increíble; recomiendo a todo el mundo la División de Honor, una bonita experiencia".

Josemi es el único que queda por debutar, pero está seguro de que acabará jugando: "No me achico ante las adversidades, y tengo ganas de demostrar lo que puedo dar en cuanto me den la oportunidad. No bajaré los brazos. En la etapa juvenil, la adaptación es menos agresiva, aunque todo es ponerse; creo que puedo acoplarme bien a sénior".

Desde que se marchó Selu del banquillo, el Alcalá está encajando muchos goles, lo que el canterano achaca a diferentes factores, todos ellos con posibilidad de solución. "Debemos mejorar defensiva y ofensivamente. No es cosa solamente de la defensa, así que estamos trabajándolo. Con Álex, creo que saldrán las cosas bien. Aquí voy a estar yo para lo que necesiten; tengo muchas ganas", sentencia Josemi, que alaba al próximo rival: "El Cádiz B tiene un equipazo. Son muy regulares, pero no hay nada imposible ni escrito en el mundo del fútbol. El equipo lo va a dar todo. Me encantaría ir convocado al menos. Estoy centrado".