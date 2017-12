Núñez (Écija): "Nos ha pasado igual que al Betis"

El pasado Écija-Las Palmas Atlético ha traído cola en el mundillo futbolístico ecijano. El 0-3 recibido, encajando el segundo y el tercero jugando en superioridad, llegó a desesperar a la grada azulina, que silbó a los suyos, una situación impensable hace pocas semanas.

El Écija lleva seis jornadas sin ganar, pero hay que recordar que enfiló noviembre (jornada 11) siendo líder del Grupo IV. "Te pones a pensar en la categoría que estás jugando y te enfrentas a equipos que tienen jugadores que han estado en Segunda. Hay que tener los pies en el suelo y recordar que somos los mismos de Tercera. Bien es cierto que no debemos perder más, pero el fútbol no tiene memoria. Nos está pasando igual que al Betis; antes todo era positivo y ahora nos pitan", declaró Jesús Núñez, ecijano y capitán del Écija, reconociendo que le afectaron los pitos recibidos el pasado domingo: "Me dolieron. Este vestuario es muy sano. No nos salió un buen partido, pero hasta los mejores tienen días malos. No se ha engañado a nadie. El objetivo es la permanencia, no son los 'play off'".

Por ello, Núñez confía en que el equipo pueda ganarse de nuevo el favor de su afición. "Quiero recordar que el objetivo es la permanencia. El vestuario está más unido que nunca. Me gustaría que al próximo partido la afición acuda en masa y nos apoye aunque no nos salgan las cosas", señaló el central astigitano.



Posibles causas al bajón

Respecto al bajón de resultados, una crisis que asciende a seis jornadas consecutivas, Núñez apunta que: "No tuvimos apenas vacaciones y casi sin terminar la pasada campaña arrancamos esta. El gran inicio nos dio moral. Creo que ha podido pasar factura. Las vacaciones están cerca y confiamos en volver pronto a ser el equipo que fuimos".