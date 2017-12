Así ha sido la jornada 16 a los equipos sevillanos de División de Honor

Algabeño 0-3 Coria: Los de Puma meten la quinta marcha

El Coria despidió el año 2017 a lo grande venciendo por 0-3 al Algabeño. De nuevo, otro partido muy serio de los hombres de Puma que firmaron una excelente segunda mitad y pasaron muy por encima del equipo dirigido por Diego Tristán. Un zarpazo importantísino del conjunto ribereño que con esta tercera victoria a domicilio se consolida en la segunda posición con 32 puntos.

La primera parte estuvo demasiado espesa, con muy pocas ocasiones de gol y con predominio de juego en la zona medular donde se acumulaban continuos errores en los pases por parte de ambas escuadras. La mejor ocasión de la primera parte iba a llegar por parte del bando visitante. Alberto Jiménez, con un potentísimo zurdazo, estrellaba el esférico en el larguero tras tocar levemente Manu Toro. Con el empate a cero se llegaba al descanso.

Tras el paso por vestuarios, poco iba a tardar en llegar el primer gol coriano. En el minuto 62, centro desde la izquierda de David Feito que el portero Manu Toro despeja de forma defectuosa, lo que aprovechaba Curro para, de tiro raso, hacer subir el 0-1. Empezaba el vendaval ribereño. Varias ocasiones iban a preceder a una jugada por banda derecha de Jaime Sacristán que, con un pase magistral, dejaba a Toro vendido para que Dani Casado fusilara a las mallas. En pleno festival coriano, contra rápida de los amarillos que Jaime Sacristán concluye con un auténtico golazo de tiro cruzado. Ahora, a por el Xerez Deportivo en un partido entre primero y segundo de la tabla.



Estrella 1-0 San Roque: Soplo de aire fresco panadero

Tras tres derrotas consecutivas, volvió la sonrisa al Ciudad de Alcalá donde la nueva Estrella de Bernardo Pérez ganó al San Roque en un gran partido de los alcalareños. Además, la imagen panadera recordó a las mejoras tardes de la temporada pasada con un equipo que no daba por perdido ni una sola pelota hasta el final del choque.

Después de una primera parte más igualada, el paso por los vestuarios dejó sobre el césped a una Estrella volcada sobre la meta contraria. Fruto de ello, Álex Pérez -clave su entrada en la segunda mitad- iba a marcar el único gol del encuentro gracias a un pase de Alberto. El propio Álex Pérez tuvo la sentencia con un trallazo al larguero en los minutos finales.

Antoniano 2-0 Ciudad Jardín: Vuelta a la normalidad lebrijana

El Antoniano se reencontró con la victoria ante un Ciudad Jardín que vendió cara su derrota. Los de Jesús Mendoza tiraron de oficio y del olfato goleador de Jesús, que nunca falla, para sacar adelante un partido donde no tuvieron su mejor versión en las dos áreas.



San José 0-0 La Palma: Superficie muy plana

Quinto partido sin conocer la victoria para un San José que se encuentra lejos de su mejor versión. Ante La Palma, controló el encuentro, pero sin ningún tipo de mordiente en la zona de ataque.



UP Viso 0-0 Chiclana Industrial: La vida sigue igual

Octavo 0-0 de la temporada para un UP Viso que no sabe lo que es marcar un gol en el San Sebastián ante los suyos. En esta ocasión, el Chiclana Industrial puso en aprietos a los visueños y sumó un punto.