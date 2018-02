El cambio táctico del Écija pasa por la zaga

El Écija afronta una doble salida que servirá para testar las prestaciones del nuevo Écija de Marc Domínguez. El joven entrenador catalán tomó las riendas hace tres jornadas tras la destitución de Juan Carlos Gómez, tres encuentros en los que ha sumado siete puntos de nueve posibles.

Dice el refrán que cada maestrillo tiene su librillo, aunque en el caso del míster azulino el principal cambio ha sido un matiz táctico. "La plantilla cuenta con futbolistas que permite poner en práctica varios sistemas. Ante el Betis Deportivo, para presionar su salida de balón, apostamos por un 1-4-3-3; en Lorca se dispuso un 1-4-2-2 y ante la Balompédica Linense un 1-4-2-3-1", expuso el otrora responsable de la cantera ecijana, pero siempre con un denominador común: "El equipo se siente cómodo con una línea de cuatro atrás. Sobre todo en las salidas, se estaba más expuesto. Hablábamos el otro día que en los últimos partidos sólo hemos concedido seis ocasiones".

En el aspecto emocional, Marc Domínguez señala que: "Se ha logrado levantar la dinámica y entrar en una zona relativamente tranquila. El equipo estaba dolido por la situación, por la despedida del técnico del ascenso. Vivían una situación angustiante".

De cara a la próxima doble salida (Extremadura y Recreativo), dos equipos en problemas, apuntó que "eso es un arma de doble filo".

Próxima cita: Recupera a Luis Martínez y se cuenta con Manu Reina

El Écija regresa hoy al trabajo tras la jornada de descanso de ayer con la mente puesta en el encuentro del próximo sábado frente al Extremadura. Para la cita, Marc Domínguez dispondrá de toda su plantilla a excepción de los atacantes Escardó y Canillas, que prosiguen sus respectivos procesos de recuperación. En el apartado de altas, recupera a Luis Martínez después de cumplir su partido de sanción y se espera contar con Manu Reina, que acabó el último partido con un golpe en el sóleo.

Extremadura: El próximo rival ecijano puede cambiar de entrenador

La inversión realizada por el Extremadura no puede soportar que en las últimas cuatro jornadas haya sumado sólo dos puntos. Por ello, según informa @Rodrigomoran100 la continuidad de Manolo Ruiz en el banquillo está en entredicho. Los primeros nombres que suenan para relevarlo son Manuel Mosquera, ex jugador del Extremadura en Primera; Alberto Toril, ex del Elche y Real Madrid Castilla o el emeritense Víctor Fernández, ex del Cartagena y Leganés. Incluso, se habla de Palop.