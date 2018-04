Así ha ido la jornada 27 de Primera Andaluza

Tomares 0-2 UD Morón: La valentía pasó factura

Era uno de los duelos de la jornada, y no defraudó, pues sobre el verde se vio a dos equipos que lo dieron todo por la victoria.

El Tomares tuvo un comienzo arrollador, prácticamente sin dejar respirar a la UD Morón. No obstante, le faltó lo más importante en el fútbol, marcar, viéndose lastrado más tarde por ese esfuerzo. Los tomareños acosaron a los aruncitanos, hasta el punto que Peña tuvo que sacar bajo palos un lanzamiento local cuando se colaba.

El Morón no entró en el partido hasta pasada media hora, aunque bien pudo haberse ido con ventaja al descanso si Curro hubiera acertado en un mano a mano ante Manu.

El guión de la segunda parte fue distinto. Con un Tomares al que las fuerzas le flaqueaban, el partido se iba a decantar para la UD Morón, con la figuera de Alberto Sánchez como goleador por dos veces.

Demo 0-1 Torreblanca: Seriedad ante todo

El Torreblanca se llevó la victoria de San Jerónimo después de derrotar al Demo en un partido muy serio de los de Jose Antonio Lara, que mantienen su renta con el segundo clasificado, el Cerro. Pinto, antes de llegar al descanso, ajustició al Demo.

Morón CF 2-2 Lora: Un sabor agridulce

Morón CF y Lora se repartieron los puntos en un duelo donde hubo una parte para cada equipo. Los loreños comenzaron muy bien y a los 17 minutos ya ganaban por 0-2. No obstante, la reacción tricolor sirvió para rescatar un punto.

Cerro 3-1 Los Palacios: Afianza su posición

Gran triunfo del Cerro para seguir la estela del líder. Un doblete de Edu rompió las ilusiones de Los Palacios y Marrufo sentenció.

Bellavista 3-2 Pedrera

El Bellavista remontó en la segunda mitad al Pedrera con un doblete de De la Vega y un tanto de Mario Pareja. Los pedrereños, tras esta derrota, continúan en la zona de descenso.

Diablos Rojos 0-2 Coronil

Gran partido de un Coronil que cimentó su triunfo justo antes del descanso. Migue y Palomo anestesiaron a un Diablos Rojos que no pudo reaccionar en la segunda mitad y vuelve a caer a los puestos de descenso.

Rociera 1-1 Villafranco

Buen punto sacado por el Villafranco en el Adame Bruña ante una Rociera que ha visto frenada su progresión, quedando ya a nueve puntos del líder. Gordi adelantó a los locales y Reda puso la igualada antes del asueto.

Villaverde 0-2 Mairena

El Villaverde perdió una oportunidad de salir de los puestos de descenso ante un Mairena que fue más eficaz en las áreas.

La Liara 0-2 San Juan

El San Juan frenó la caída libre en casa del colista, La Liara, donde ganó con goles de Álex Domínguez y Raúl.