Así les fue a los equipos sevillanos en la jornada 28 de División de Honor

San José 4-1 Antoniano: Cuando ven puerta, afilan la puntería

Victoria clave del San José sobre el Antoniano que refuerza a los cañameros en su lucha por la permanencia. Además, fue un triunfo de esos que elevan la moral, ya que los de Dioni Arroyo tuvieron que reponerse a un 0-1 adverso en el 6' y salvar un 'match ball' cuando Isaac detuvo un penalti con 2-1 en el luminoso.

Así, después de la diana del lebrijano Carlos tras la salida de un córner, los azulinos no se descompusieron y fueron a por el partido en todo momento. Zapata puso la igualada en el 21', tras aprovechar un desbarajuste defensivo del Antoniano por una pérdida en ataque. De ahí al final del primer tiempo, el San José intentó irse a los vestuarios con el marcador a favor, pero ni Jurado ni Zapata acertaron en la portería defendida por Bellido. En la reanudación, mismo guion. Zapata, uno de los mejores ayer, puso el 2-1 tras aprovechar un penalti cometido sobre Christian. Y justo después llegó la jugada clave cuando Isaac atrapó el flojo disparo de Chamizo desde los once metros. Ya con el viento a favor, los cañameros marcaron el 3-1, obra de José Carlos de bella factura. El 4-1, justo al final, fue mérito de Christian, que volvió así a ver puerta tras varias jornadas en el dique seco.

Coria 2-0 La Palma: Cumplen con su cometido



Importante triunfo del equipo de Puma, que sigue su lucha por el ascenso codo con codo con el Conil, que también venció en su visita a Montilla por 1-2. Por lo tanto, todo sigue muy reñido, como también lo fue en el choque ante La Palma.



Tras una primera parte muy igualada, eldejó la carne en el asador para la segunda, donde encontró el camino de la victoria en el minuto 48. Falta en el costado derecho que botaal corazón del área, dondede cabeza peina levemente para batir al cancerbero. 1-0 y a buscar la tranquilidad. Esta llegaría justo al final, tras perdonar un claro mano a mano. El encargado fue, de cabeza, en el 89'.

U.P. Viso 2-1 Ciudad Jardín: Quesada les lava la imagen

No ofreció el U.P. Viso su mejor versión en su envite contra el colista Ciudad Jardín. Los de Javi Rojas, quitando la última media hora, estuvieron muy alejados del equipo que ha maravillado en las pasadas jornadas. No obstante, la mayor calidad y el acierto de Quesada bastó para ganar.

Rota 2-2 Algabeño: Jugando con fuego

El Algabeño solo pudo sacar un punto en casa del Rota y se coloca a solo tres puntos del descenso. Los de Tristán consiguieron igualar el choque, pero un tiro al palo de Jero con 2-2 dejó un mal sabor de boca.

Cartaya 5-0 Estrella S.A: Esperanza disuelta

Varapalo. La Estrella salió goleada con estrépito en un partido clave contra un rival directo como el Cartaya y se deja muchas opciones de salvación. Faltó actitud y entrega. Toca remar, pero complicado.