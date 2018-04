El precoz debut de Daza en la portería del Alcalá

El Alcalá celebró efusivamente su pasada victoria ante el Utrera. No en vano, el conjunto blanquiazul afrontaba la cita como colista tras la victoria sabatina del Castilleja. Sin embargo, el conjunto dirigido por Selu sacó de forma solvente un partido que afrontó con un 'niño' en la portería. "Dormí bien, pero cuando me levanté comencé a darle vueltas al encuentro. Luego, creí que iba a estar más nervioso, pero me encontré cómodo. Los compañeros me ayudaron mucho; me reiteraron que fuera yo, el mismo que entrena con ellos", manifestó Alejandro Daza, portero de 15 años a quien el míster blanquiazul le dio la alternativa.

Natural del alcalareño barrio de Rabesa, dio sus primeras patadas de jugador en la Peña Bética Alcalá, pero se marcharon los porteros y su entrenador le planteó la posibilidad. "Me probó y paré sin querer", recuerda entre bromas Daza, a quien el Betis le echó el ojo. Sin embargo, tenía seis años y el club verdiblanco no contaba con equipo prebenjamín, por lo que llegó a Heliópolis al año siguiente, donde permaneció siete temporadas.

"En primer año de cadete hice la pretemporada, pero no me quedé. La verdad es que me vine abajo. Volví a casa, con mis amigos, y comencé en el Alcalá. Fue un año muy bonito, logrando el ascenso a División de Honor la pasada temporada", dijo.

Entrenando lunes y jueves con el Alcalá sénior casi toda la temporada, Selu le comunicó el viernes que contaba con opciones de debutar. "El sábado, cuando no jugué con mi equipo, ya me hice a la idea", señaló este admirador de Casillas en sus inicios y seguidor de Oblak y Ter Stegen en la actualidad.



El Betis vuelve a seguirle

De cara al futuro, Daza afirma que tiene "los pies en el suelo". Mientras, el Betis vuelve a apuntarlo en la agenda.