Iván Martín: "Ha sido espectacular"

Muchos son los futbolistas que se quedan en el camino de los filiales antes de llegar a la élite y tienen que buscar otros senderos para llegar a su objetivo. Es el caso de Iván Martín, canterano del Betis que tuvo que poner rumbo al norte en 2015 en busca de minutos y en Pontevedra le ha llegado su recompensa, consiguiendo la Copa Federación con el equipo gallego. "Ha sido una experiencia espectacular, ya que no se celebran títulos todos los días, ni todos los años y la celebración fue bonita pero a la vez corta", afirma Iván Martín.

Afirma que le gusta el equipo, pero que es duro vivir lejos de su tierra (Villaverde del Río): "En el equipo estoy muy contento porque es una plantilla de diez. Pero con la ciudad no tanto por la lluvia, pero es bonita, al igual que el resto de Galicia. Echo muchísimo de menos mi tierra y que mi gente pueda venir a verme más a menudo".

Además, no dudó en firmar por el Pontevedra el verano pasado: "Creo que era inaceptable decir que no al Pontevedra, ya que es un club con mucha historia, muy profesional y con el campo tan bonito que tiene. Siempre jugué de visitante, la afición que tenía me gustaba mucho y el ambiente de fútbol que se vive en Pontevedra".

En cuanto a su rol en el equipo lo tiene claro: "Siempre lo tuve claro. Mi rol era trabajar el doble que los demás si quería jugar y así fue. Soy muy ambicioso y no me conformo con lo que tengo".

En Liga la historia es bien distinta, pero el de Villaverde no duda en que conseguirán la permanencia: "Estoy convencido de que lo vamos a conseguir, puedo aportar mucho trabajo, ganas y sobre todo goles".

Con respecto a su salida del Betis piensa que no le dieron confianza: "Lo primero en un club es que te den la confianza que yo nunca tuve. A partir de ahí las oportunidades llegan con trabajo y más trabajo". Aun así, se alegra mucho por los compañeros que triunfan ahora en el primer equipo como Loren, Francis o Junior.

Por último, el ariete tiene claro su futuro: "Me queda mucho por progresar, soy joven y cada año aprendo cosas nuevas. Siempre se quiere dar ese salto a una categoría más, ya sea con el equipo actual u otro, pero eso no llega de un día para otro. Con trabajo, sacrificio y humildad llegará seguro".