Así les ha ido la jornada 30 de DH a los equipos sevillanos

Coria 2-1 Isla Cristina: Rubén prende su estrella amarilla



El Coria logró una victoria importantísima ante el Isla Cristina por dos goles a uno en un partido donde el equipo de Puma tuvo que remontar un marcador que le era adverso durante la primera mitad.

El encuentro tuvo dos fases bien diferenciadas, con un primer periodo con claro control en el juego del conjunto onubense y un segundo tiempo que contó con un cambio clave en el desarrollo del compromiso, Rubén Sánchez, que le dio otro aire a su equipo, sobre todo con más posesión de balón, mayor fluidez por las bandas y creando claras ocasiones de gol.

La primera parte fue para olvidar. Los ribereños solo llevaban peligro a balón parado y se llegó al descanso con un merecido 0-1, obra de Alonso.

Tras el paso por vestuarios, Puma introdujo el cambio clave, Rubén Sánchez por Fernando. Por unas cosas y por otras, el delantero amarillo no ha sido tan protagonista como se esperaba a principios de campaña, pero ayer fue ese jugador desequilibrante que todo el mundo espera. Así, con tan solo cinco minutos sobre el campo, Rubén daba un pase magistral al espacio para Sabo, que se plantó cara a cara con el portero Mateo y, de tiro potente y cruzado, batía al cancerbero onubense para poner el empate a uno. A partir de ahí, el equipo de Puma apretó de lo lindo hasta que llegó el gol de la victoria. Jugada de Jaime Sacristán por banda derecha y su centro al segundo palo lo remataba de forma espectacular Rubén Sánchez para darle la vuelta al resultado. Deberes hechos.

U.P. Viso 1-1 La Palma: Los visueños siguen compitiendo sin parar

A pesar de no ser un partido brillante por parte de los de Javi Rojas, el U.P. Viso mereció mejor suerte ante La Palma. Los visueños se adelantaron pronto gracias a un gol de Alberto Vega, en una bonita jugada tras pared con Baraja. Sin embargo, ni diez minutos duró la alegría local, ya que los onubenses empataron en el 27´, tras un error en la salida de Álex Melli. Migue tuvo el 2-1 en los minutos finales, pero no pudo ser.

Rota 6-0 Estrella: Se acerca la despedida panadera

La Estrella San Agustín sumó su tercera goleada consecutiva en un final de temporada para olvidar. Ya con Kepa en el banquillo, los panaderos solo aguantaron en el campo hasta la expulsión de Enrique (30´). A once puntos de la salvación, el descenso se avecina.

San José 1-0 San Roque: El punto de penalti otorga la tercera



Minuto 88. Balón en el círculo blanco dentro del área. Zapata detrás del esférico y a las redes. Así sumó el San José su tercera victoria seguida que le acerca a la salvación.

Antes, los azulinos lo habían intentado por lo civil y por lo criminal, pero era ese típico día donde la pelota no iba a colocarse en el espacio deseado. Y es que, además, las bajas habían vuelto a cebarse con los de Dioni Arroyo durante la semana. Sebas y Christian decían prácticamente adiós al tramo final de temporada, por lo que de nuevo el técnico cañamero tenía que reinventar al equipo.

Ale Buzón y Jurado tuvieron las ocasiones más claras de la primera parte, pero no estuvieron finos ante la portería defendida por David.