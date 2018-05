Esta fue la actuación de los equipos sevillanos de División de Honor en la jornada 32

Coria 3-0 Montilla: Vida y milagros en el Guadalquivir coriano

En puestos de ascenso. El Coria vuelve a saborear las mieles tras su gran victoria ante el Montilla, dependiendo así de sí mismo para lograr el deseado retorno a Tercera en estas últimas y decisivas dos jornadas.

Quién lo iba a decir cuando hace tan solo escasas fechas los conileños le sacaban cinco puntos a la entidad del Guadalquivir, más el ´goal average´ particular. Tan solo tres partidos después, los ribereños han sabido creer y, con paso firme y seguro, fueron fieles al escudo firmando una recta final con sabor a ascenso,

En cuanto al encuentro, los amarillos fueron a por el choque desde el minuto uno. Tras varias ocasiones claras donde se cantó el gol desde la grada terminó por llegar el premio a tanta entrega. Minuto 26, Rubén Sánchez quiebra por completo al defensor Pedro Caballero dejando el cuero para Dani Casado que, con un toque perfecto, batía a Luija haciendo subir el 1-0. El Coria quería más salsa en su fútbol y puso tierra de por medio en el minuto 38. Jony sirve un balón perfecto desde la medular al corazón del área donde Dani Casado, rompiendo bien el fuera de juego, se plantaba solo cara a cara con el portero Luija y, de potente disparo raso, lo batía por segunda vez para hacer el 2-0. Con este marcador se llegaría al descanso.

Tras el paso por los vestuarios, pudo cambiar el guion del partido tras pitar el colegiado un penalti favorable al Montilla, pero Isco, con una parada magistral, evitó el 2-1. El Coria buscó cerrar el partido y esto llegó en el 71´, cuando una falta botada por David Feito era remachada por Cissé para delirio local.

U.P.VISO 3-0 Isla Cristina: Ilusión por una plaza

El U.P. Viso goleó con comodidad a un Isla Cristina mermado por las bajas, lo que benefició a los visueños. Salvat, con un golazo, más Lichi y Migue, de penalti, los goleadores.

Antoniano 3-0 San Roque: Se echaba de menos

Victoria clara del Antoniano que vuelve a ganar tras varias jornadas sin hacerlo.

San José 2-2 Pozoblanco: Un meritorio punto que puede ser definitivo

El San José consiguió remontar un 0-2 adverso frente al Pozoblanco para casi certificar su permanencia un temporada más en División de Honor.

Los de Dioni Arroyo salieron dormidos y lo pagaron caro. Primero, Fran Moreno, tras la salida de un córner (0-1). Y después, un centro de Charaf que era aprovechado por León para hacer el 0-2 cuando solo se habían disputado 17 minutos.

Una dura losa, pero que fue levantada por los cañameros tras el paso por los vestuarios. En el segundo tiempo, Jurado, tras un balón de oro de Zapata, y el propio Zapata, desde el punto de penalti, pusieron las tablas en el luminoso. Incluso Cruz pudo hacer el 3-2.

Estrella S.A 1-0 Algabeño: La tranquilidad que no llega

Derbi disputado entre la Estrella y el Algabeño que se decidió por un solitario gol de Lolo. Ganó el que menos se jugaba, ya que los de Kepa Blanco estaban matemáticamente descendidos antes del choque, pero quisieron dar una alegría a los suyos.

Por su parte, los algabeños todavía no pueden respirar tranquilos, ya que aventajan al Montilla en seis puntos, pero con el ´goal average´ particular empatado. Con un punto en estas últimas dos jornadas estarán salvados.

Muy pronto llegaría la primera oportunidad para los locales en una jugada donde Perejón estrelló el esférico en la cepa del poste. Tres minutos más tarde sería Aranda el que no supo aprovechar un balón suelto en el punto de penalti, donde Manu Toro estuvo más rápido que el atacante alcalareño. La respuesta del Algabeño estuvo en las botas de Luismi que, sin portero, no acertó a marcar saliendo la pelota por encima del larguero. Así, con el 0-0 se llegó al descanso.

En la segunda mitad, la Estrella salió con ganas de contentar a una afición que ha sufrido demasiado en esta temporada. Fruto de ello, llegó una falta peligrosa al borde del área que le costó la expulsión al entrenador algabeño Diego Tristán por sus continuas protestas. Y como si fuera un castigo o hado del destino, Lolo hacía el 1-0 en un tanto de bella factura de libre directo. Manu Toro poco pudo hacer ante la maestría del mediocentro panadero, que ha sido de lo poco salvable del equipo junto a Toni y a Llera, los tres puntales de la plantilla blanquiazul.

Con el 1-0, los locales guardaron la ropa y aguantaron las embestidas del Algabeño, que lo intentó de todas las maneras. Sin embargo, el marcador ya no se movería y los de Tristán se quedaban sin premio tras un encuentro donde la balanza pudo decantarse para cualquier bando. Ahora toca un último esfuerzo en el Algabeño para dejar al equipo salvado matemáticamente.