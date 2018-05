Primera bala desperdiciada por el Torreblanca

El Torreblanca no pudo celebrar un histórico ascenso en el Municipal de Bellavista al empatar a cero. No obstante, el conjunto blanquiazul podría ser nuevo equipo de División de Honor esta noche si la UD Morón, que visita el San Bartolomé de Mairena no suma los tres puntos. Si no, tendría que certificarlo en la última jornada en el derbi torrealbense.

Mala suerte la del cuadro blanquiazul, que buscó la victoria desde el primer minuto, aunque no se mostró acertado de cara al marco contrario, desaprovechando varias ocasiones claras e, incluso, lamentando dos balones al palo.