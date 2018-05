Así finalizaron la jornada 33 los equipos sevillanos de División de Honor

Coria 1-1 Algabeño: Chapín dictaminará el ascenso coriano

El ascenso tendrá que esperar. El Coria no hizo los deberes y se jugará ser equipo de Tercera en Chapín la semana que viene ante el Xerez Deportivo. La noche se había puesto perfecta, ya que el Conil no había pasado del empate frente al Cartaya y un triunfo coriano los llevaba a la gloria, pero los de Puma no fueron capaces de doblegar a un aguerrido Algabeño.

El derbi fue vibrante desde el minuto uno. Los ribereños salieron a por todas desde el principio, pero su rival también se jugaba la permanencia y eso se notó en el césped. Las más de dos mil personas presentes en el Guadalquivir alentaron a los suyos desde el pitido inicial, pero un jarro de agua fría llegó en el 6' gracias a un gol de Jero Baena, que fusiló a Isco desde dentro del área.

A partir de ahí, acoso y derribo amarillo. Sabo tuvo dos clarísimas para igualar la contienda, mientras que una oportunidad de Jaime casi acabó dentro de las redes. Tras el paso por los vestuarios, el balón ya solo se jugó en el campo del Algabeño. Los de Tristán defendían con uñas y dientes, si bien en una de esas llegadas el árbitro pitó un penalti dudoso sobre Jaime, que Dani Casado se encargó de convertir. De ahí al final, el Coria lo intentó, pero no pudo ser.

Chiclana 2-2 UP Viso

No fue el mejor partido de los hombres de Javi Rojas, pero bastó para sumar un punto ante el Chiclana Industrial y conservar la cuarta plaza. Los visueños no consiguieron dominar el balón como están acostumbrados y sufrieron en muchas fases del encuentro para mantener el resultado, quizás por la tendencia al desorden de ambos equipos.

La primera mitad acabó con 0-1 en el luminoso, gracias a un gol de Cata que aprovechó una mala cesión de los locales. Sin embargo, en la segunda, José Mari, en propia, y Dani Guerrero dieron la vuelta al marcador fruto de la inconsistencia visueña. Menos mal que Migue igualó pronto y pudo amarrar un punto que puede ser clave.

La Palma 0-2 San José: La salvación es ya una realidad

El San José hizo los deberes y se trajo los tres puntos de su desplazamiento a La Palma. Kisko y Jurado, en dos buenas jugadas individuales, fueron los goleadores cañameros de un partido que solo tuvo color azulino y que les asegura la permanencia de forma matemática.

Ciudad Jardín 2-1 Antoniano: Resultado engañoso

El Antoniano saldó con derrota su visita a casa del colista Ciudad Jardín en un partido donde merecieron mucha más suerte. Los de Mendoza dispusieron de numerosas ocasiones, pero solo acertó Jesús.

San Roque 3-2 Estrella: Pinceladas de futuro

La Estrella dio la cara contra el San Roque en un choque que llegó a ponerse 0-2 a su favor. Sin embargo, en los últimos veinte minutos de partido flaquearon las fuerzas y acabaron perdiendo 3-2.