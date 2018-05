Cinco "finales"... a distintas horas

El triple descenso de los andaluces en Segunda B, que podría dar una serie de carambolas en el resto de categorías inferiores, ha aumentado la emoción en una última jornada de División de Honor en la que sólo había dos partidos con cierto interés, los de la lucha por la segunda plaza, pero que han pasado a cinco por la pelea por evitar una 14ª posición que, en caso de que se diera alguna de las variables en el ´play off´ de ascenso a Segunda B, podría deparar el descenso del que ocupe esa 14ª posición a Primera Andaluza.

Lo curioso del caso es que, pese a lo mucho que hay en juego, la RFAF no ha unificado horarios y en algunos casos hay una hora de diferencia entre duelos en los que se juegan lo mismo.

No es el caso de los Xerez-Coria y San José-Conil en la lucha por el ascenso y que se disputan a las 11:30. Los de Puma están obligados a ganar al líder, que no se juega nada, para no depender de lo que hagan los conileños en el Felipe del Valle frente a un San José que necesita también ganar para no depender de otros resultados para evitar el 14º puesto.

A esa misma hora se juega el Rota-La Palma, en el que los primeros necesitan vencer. Llevarán cierta ventaja de saber cómo van sus rivales: un Cartaya que recibe en casa (12:00) al Isla Cristina y al que todo lo que no sea ganar le ´desciende´ y sobre todo un Algabeño que también juega en casa (12:30) ante el San Roque.