Los sueños no tienen fronteras

El fútbol español abrió sus fronteras a raíz de la ´Roja´. Anteriormente, ya existían representantes de nuestro balompié probando suerte en otras Ligas y países, pero los triunfos y el estilo de la selección nacional hizo que los ojos del fútbol mundial se pusieran en nuestra geografía.

En un ámbito más local, provincial concretamente, hay que destacar el reconocimiento del fútbol sevillano. Cada vez son más los jugadores que hacen las maletas, una tónica común también en los banquillos. Cada año obtienen su titulación muchos futuribles técnicos que se topan con la escasez de puestos o proyectos interesantes, lo que obliga a aquellos que deseen crecer emprender nuevas aventuras.

ESTADIO ha querido ponerse en contacto con una representación de ocho técnicos sevillanos que han apostado por nuevas experiencias. No son ni serán los únicos, pero son una muestra de la armada de los banquillos sevillanos fuera de la provincia, siendo Carlos Conejero el último en sumarse, tras firmar por el Cortegana.

Sus motivaciones, variopintas. "Cada vez está más difícil. Cada año salen cien entrenadores nuevos, lo cual sube el nivel de exigencia por nuestra parte para competir por un banquillo, pero también bajan las pretensiones económicas. Cobres diez o mil euros, te van a destituir si el resultado es negativo. Por lo tanto, no nos damos valor cuando aceptamos propuestas de entrenar ridículas sólo por el hecho de estar entrenando y en el candelero", declaró Copado, entrenador del CD Hinojos.

Otros, como el trianero Irissou, salen al CP Monesterio porque "alcanzar el objetivo propuesto significaría estar una sola categoría por debajo de Tercera", señaló, añadiendo que: "Es algo que en Sevilla, dada la gran competencia entre técnicos, sería muy difícil de conseguir para alguien como yo, que sólo lleva seis temporadas en los banquillos". Álex Hornillo, en cambio, se bautizará en el San Roque de Lepe. Aurelio Santos cumple su segundo año en La Palma. Alfonso Lozano ha aceptado el reto de la Valverdeña. Antonio Rueda se ha ido al Mora CF para seguir en Tercera, mientras que Puentenueva sigue dejando huella en el Puente Genil y Puma espera hacerlo en el CD Ibiza.

Antonio Rueda (Mora CF)

"Me impulsó a salir mis ganas de crecer"

Siempre inconformista, tras situar de nuevo al Nervión en la elite provincial, el estepeño Antonio Rueda se propuso seguir creciendo en los banquillos y, para ello, primero emigró al Fuente de Cantos y firmar después por el San Roque de Lepe. Ahora, ha apostado por el toledano Mora CF. "Lo que me impulsó a salir es querer seguir creciendo y continuar mi camino para intentar llegar lo más alto posible. Al entrenador sevillano se le ve con respeto", consideró.

Álex Hornillo (San Roque Lepe)

"El entrenador cada vez está más preparado"

Álex Hornillo va a debutar con un miura. Tras ascender con el Coria a Tercera decidió colgar las botas y comenzar su andadura como entrenador en el San Roque de Lepe. "Qué mejor forma de empezar que en un club que me ha dado tanto como jugador. Lepe es mi segunda casa y me siento un privilegiado", declaró el alcalareño, que destaca el nivel del técnico hispalense: "El entrenador en general cada día esta más preparado y el sevillano, en este caso, no es menos".

Alfonso Lozano (O. Valverdeña)

"Hay que emigrar ante la competitividad existente"

Alfonso Lozano ha sido uno de los últimos en emigrar, firmando por la Olímpica Valverdeña. "Ante la escasez de ofertas y la importancia de este club para el panorama andaluz y sobre todo de Huelva, la oferta era irrechazable", manifestó el extécnico del Cerro, que se ha visto obligado a salir para seguir creciendo. "Cada vez hay más entrenadores cualificados y más clubes. La exigencia y competitividad es más alta. Tenemos que emigrar", finalizó.

Aurelio Santos (La Palma)

"Los banquillos cada vez tienen más calidad"

Aurelio Santos cumple su segunda temporada en La Palma, donde logró la permanencia el pasado año en División de Honor. "Este fútbol no es profesional, pero los chicos están en un club serio. Le planteamos nuestro proyecto y desde el primer día nos han dado todas las facilidades", declaró el camero, destacando el nivel del técnico sevillano: "Los banquillos cada vez tienen más calidad, nivel y se reciclan más. Todos queremos trabajar de una manera semiprofesional".

José Manuel Copado (CD Hinojos)

"Me encantan las aventuras en el fútbol"

José Manuel Copado lleva 18 años entrenando, 17 de ellos en sénior y en Sevilla. Por ello, y tras jugar fuera en su etapa de futbolista (Bollullos, UD Melilla...), no lo dudó: "Siempre me han encantado las aventuras en el fútbol. Quería probar y más en un equipo como el Hinojos, que había estado cuatro años inactivos y llevaba un año en competición". Acerca del panorama actual del entrenador, se mostró crítico: "No nos damos valor al aceptar propuestas sólo por entrenar".

Puma (CD Ibiza)

"Me convenció la seriedad del proyecto"

No es su primera aventura fuera de Sevilla (Sanluqueño, Xerez CD), pero Antonio Manuel Racero Cabello ´Puma´ decidió no seguir en su Coria tras ascender a Tercera y probar suerte en las Islas Pitiusas, en el CD Ibiza. "Me convenció la seriedad del proyecto. Al fin y al cabo, buscamos en la medida de lo posible, sentirnos profesionales, y aquí puedo hacerlo. Es un club serio, con posibilidades y en el que se puede hacer cosas", manifestó el coriano.

Juanmi Puentenueva (S. Puente Genil)

"El fútbol sevillano está en auge"

Juanmi Puentenueva es ya un veterano en su experiencia foránea, al cumplir cuatro campañas en el Puente Genil. "Recibí la propuesta tras estar en el Écija, Marinaleda y Betis, y un año de ´scouting´ para el Atlético, con un proyecto bonito a medio-largo plazo. Se apostó por mi persona y estoy muy agradecido", señaló, añadiendo que: "El entrenador sevillano tiene mucho nivel. El fútbol sevillano está en auge y los entrenadores sevillanos están muy bien mirados".

?Manuel Irissou (CP Monesterio)

"Cada vez que he salido he aprendido muchísimo"

Tras un ascenso con el Triana CF a 3ª Andaluza Juvenil, afronta su tercera experiencia lejos de Sevilla tras haber estado en el CD Jédula y China: "Cada vez que he salido he aprendido muchísimo. Supone abandonar una zona de confort en la que dominas muchas variables y sumergirse en otro ámbito donde tienes que espabilar. Soy ambicioso y por eso he firmado por un club histórico que pasa una mala racha, con la obligación de devolver la ilusión por el fútbol a un pueblo".