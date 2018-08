Los primeros fichajes llegan al Alcalá

El Alcalá afronta una semana decisiva en la que tienen que anunciarse los primeros fichajes. David Campaña, nuevo entrenador de los blanquiazules, tuvo que trabajar la semana pasada, en el inicio de la preparación estival de los panaderos, con un nutrido grupo de jóvenes jugadores y otros a prueba.

Sin embargo, en los próximos días debe concretarse la nueva plantilla blanquiazul, entre los que estará, como ha venido señalando este diario, Gordi. El ex del Cerro ha decidido regresar a la entidad de la Avenida Santa Lucía. Otro que podría hacerlo es Rubén Rodríguez; el delantero alcalareño negocia con el club y vestir de nuevo la blanquiazul.

Otro que también ha aceptado la oferta del Alcalá es Sergio Rodríguez. El lateral derecho, ex de la Estrella San Agustín, y con pasado en la cantera bética, ha apostado también por el nuevo proyecto panadero. Quien no estará será el nazareno Carlitos Ruiz. El delantero, actualmente en el Atlético Dos Hermanas, se reunió con el Alcalá, pero no alcanzó un acuerdo.