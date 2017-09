Catalán: "Perder en Sevilla es un tropezón que entra dentro de la normalidad"

El presidente del Levante, Francisco Catalán, aseguró hoy que la derrota sufrida ante el Real Betis por 4-0 este pasado lunes es "un tropezón que entra dentro de la normalidad" y recordó que no se deben mover "ni un milímetro" del objetivo de la permanencia en Primera División.

"La derrota en Sevilla es un tropezón que entra dentro de la normalidad. Que la primera derrota llegue en la sexta jornada significa que hemos tenido un buen inicio. Es algo lógico y normal y hay que pensar en el siguiente partido", dijo Catalán.

El máximo mandatario del Levante, que hizo estas declaraciones en la inauguración de la Exposición del 80 aniversario de la Copa de la República, explicó que le gustó "mucho" la primera parte de su equipo pero que gol recibido al inicio de la segunda mitad les hizo "mucho daño".

"A mí, me gustó mucho la primera parte. Hicimos un gran partido en la primera parte y generamos más peligro pero posiblemente no empezamos con la intensidad y concentración necesaria la segunda parte. Nos hizo mucho daño psicológicamente el primer gol, nos trastocó lo suficiente", aclaró el presidente.

Catalán recordó que el único objetivo del Levante debe ser la permanencia. "Soy poco vendedor de humo, soy de los que opina que hay 14 equipos más el Levante que si desvían la atención de la permanencia, se equivocan. Nuestro gran objetivo es estar en Primera y, de ahí, no nos podemos mover ni un milímetro", resaltó.

El presidente del Levante descartó que esté preocupado por la escasa participación de algunos fichajes en este arranque de temporada y pidió paciencia para que se adapten al sistema del equipo valenciano.

"También fueron fichajes del Levante y se ha trabajado para que haya una base muy sólida. Cuando tengan la oportunidad darán el nivel y competirán, es cuestión de tiempo y el entrenador es muy hábil y muy listo", destacó.

Además, Catalán adelantó que espera conseguir un patrocinador principal "durante la temporada aunque no me marco fechas" y desveló que "si no va nada mal", en un plazo máximo de dos meses podrá saber en qué condiciones afrontan la negociación para construir la ciudad deportiva en Nazaret.