Levante y Getafe quieren ahondar en la herida de un rival directo

Valencia/Getafe (Madrid), 20 oct (EFE).- El Levante recibirá al Getafe con el objetivo de volver a ganar tras dos derrotas y un empate, mientras que el conjunto madrileño, después de perder cuatro partidos en los últimos minutos, quiere cambiar su suerte y ganar un choque en el que ambos tratarán de ahondar en la herida del rival.

El Levante cerró en la última jornada ante el Espanyol (0-0) una mala racha de dos derrotas consecutivas y pretende volver a conseguir en casa la tercera victoria de la temporada tras los triunfos ante el Villarreal y la Real Sociedad.

El entrenador del Levante, Juan Ramón López Muñiz, tiene las bajas por lesión de Roger Martí, Iván López y David Remeseiro 'Jason' y prescindió por decisión técnica de Mitch Langerak, Eric Cabaco, Emmanuel Boateng y Sasa Lukic.

Muñiz podría hacer un cambio respecto al equipo que empató ante el Espanyol con la entrada en el equipo inicial del macedonio Enis Bardhi en el puesto del marfileño Cheick Doukouré, ya que Bardhi no jugó en Barcelona por cansancio, tras sus dos partidos con la selección de su país.

La otra incógnita del once inicial es saber si el entrenador asturiano mantendrá en el lateral izquierdo a Antonio Luna, ya recuperado de un fuerte golpe en el pie izquierdo sufrido en Barcelona la pasada jornada, o formará con Toño García.

Además, Muñiz podría mantener en ataque a Nano Mesa después de estrenarse como titular ante el Espanyol y el canario tendrá la responsabilidad de acabar con la mala racha de los atacantes del Levante, pues es el único equipo de Primera División en el que ninguno de sus delanteros ha marcado.

Por su parte, el Getafe vive un momento extraño de la temporada con la sensación de haber dejado escapar demasiados puntos en los minutos finales de cuatro partidos. Sevilla, Barcelona, Deportivo y el fin de semana pasado, el Real Madrid, ganaron al cuadro de José Bordalás entre los minuto 83 y 87 con goles decisivos.

En tres de esos encuentros, Sevilla, Barcelona y Real Madrid, el Getafe mereció un resultado más positivo que la derrota. Salió sin puntos frente a equipos de envergadura cuando tenía contra las cuerdas a tres de los mejores de LaLiga Santander.

Después de una semana de introspección para encontrar errores, el Getafe llegará a la cita ante el Levante con las ganas y la necesidad de conseguir una victoria balsámica que haga olvidar todas las penas a los hombres de Bordalás.

El técnico alicantino no podrá contar con cinco jugadores por lesión, aunque dos de ellos se encuentran en su última fase de recuperación (Dani Pacheco y Nicolás Gorosito). El resto, el japonés Gaku Shibasaki, el ecuatoriano Jefferson Montero y Álvaro Jiménez, verán el choque desde la barrera.

Bordalás, que recupera a Sergio Mora y ha incluido en la convocatoria al canterano Carlos Calderón, meditará hasta el final el sistema que usará para ganar tres puntos muy importantes. Podría regresar al 4-4-2 con Ángel Rodríguez y Jorge Molina en la punta de ataque o podría continúar con el 4-2-3-1 en el que Francisco Portillo tendría protagonismo en el once inicial.

-- Alineaciones probables:

Levante: Raúl, Pedro López, Postigo, Chema, Toño o Luna, Lerma, Campaña, Bardhi, Morales, Ivi y Nano

Getafe: Guaita; Damián Suárez, Cala, Djené, Antunes; Arambarri, Markel Bergara; Fajr, Portillo, Amath; y Jorge Molina.

Árbitro: Ricardo de Burgos Bengoetxea (Comité Vasco).

Estadio: Ciutat de Valencia.

Hora: 13:00.

----------------------------------------------------

La clave: El Levante lleva tres partidos sin marcar y sus delanteros son los únicos de Primera que todavía no han anotado.

El dato: El Levante no gana en casa al Getafe desde la temporada 2015-16. Se han enfrentado en Primera en nueve ocasiones con un balance de tres triunfos locales, cinco empates y una única victoria madrileña.

La frase:

. Juan Ramón López Muñiz, entrenador del Levante: "Yo no he vivido un momento de crisis. No hay que alarmarse. El Getafe es un equipo duro y aguerrido"

. Francisco Portillo, jugador del Getafe: "El Levante es un equipo que va a poner las cosas difíciles, que va a apretar. Nadie regala nada"

El entorno: El Getafe ha perdido los dos últimos partidos en el tramo final del choque, mientras que el Levante quiere ganar después de tres semanas sin hacerlo.